Scorpions обявиха ново европейско турне

Германските рок легенди Scorpions обявиха мащабно европейско турне под мотото "Love, Peace, & Rock’N’Roll", което ще се проведе през пролетта и лятото на 2027 г., съобщава "LouderSound". Групата ще даде начало на турнето на 29 април в зала Palau Sant Jordi в Барселона, а европейската обиколка ще завърши на 18 юли в Unipol Arena в Милано. Предвидени са общо 24 концерта в Испания, Германия, Полша, Литва, Чехия, Хърватия, Австрия, Швейцария, Нидерландия, Швеция, Норвегия, Ирландия, Великобритания, Франция и Италия.

Турнето включва и четири концерта в Ирландия и Великобритания - в Дъблин, Глазгоу, Лондон и Манчестър. Завръщането на групата в лондонската зала O2 ще бъде специален момент, тъй като последното ѝ участие там беше през 2018 г. по време на турнето "Crazy World".

Предварителната продажба на билетите започва на 4 ноември в платформата Ticketmaster, а свободната продажба стартира два дни по-късно - на 6 ноември. Европейското турне ще последва премиерата на дългоочаквания биографичен филм "Wind of Change", който ще излезе по кината в Германия на 28 януари 2027 г. Датите за международното му разпространение все още не са обявени.

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Миналия месец групата съобщи, че всички останали нейни концерти за 2026 г., включително осемте планирани участия в рамките на резиденцията ѝ в Planet Hollywood в Лас Вегас, са отложени поради "непредвидени обстоятелства". Засегнатите концерти вече са пренасрочени за следващата година. След европейската обиколка Scorpions ще продължат с концерти в Мексико в края на август, а през септември 2027 г. ще се завърнат в Лас Вегас за втората част от резиденцията си, предава БГНЕС.

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