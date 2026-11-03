МЕА: Напрежението на световния пазар на природен газ може да продължи и догодина

Напрежението на световния пазар на природен газ може да се задържи дълго време и през следващата година. Това са изводите на Международната енергийна агенция (МЕА).

На този фон Европа е изправена пред риска да завърши настоящата зима с рекордно ниски запаси от гориво, които ще трябва да бъдат възстановени преди следващия отоплителен сезон.

В доклад на МЕА, цитиран от Блумбърг, се посочва, че ниските нива на газ в хранилищата в целия Европейски съюз, съчетани с продължаващите прекъсвания на доставките от Близкия изток, ще доведат до значително изчерпване на резервите през студените месеци.

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"Хранилищата в ЕС може да приключат отоплителния сезон 2026/2027 г. с рекордно ниски наличности. Това би увеличило значително необходимостта от нагнетяване на газ през лятото на 2027 г., което потенциално може да удължи напрежението на пазара и през следващата година", посочва базираната в Париж енергийна организация.

Рисковете пред Европа

Газохранилищата в ЕС са запълнени на 74,56% към 2-ри ноември, показват данни на Gas Infrastructure Europe (GIE). Това е под запълняемостта от 82,81% точно преди година и далеч под средното ниво от 90,7% за последните пет години, както и под минималната запълняемост от 76,9% за същия период.

Европейските икономики са изправени пред цени на газа, близки до най-високите си нива от началото на енергийната криза преди четири години.

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Макар континентът едва да навлиза в зимния сезон – период на пиково търсене, рисковете за следващата година вече се отразяват и върху фючърсните договори за 2027 г., тъй като търговците се застраховат срещу евентуално ново поскъпване. Днес краткосрочните фючърси на нидерландския газов хъб TTF стартират търговията с поскъпване от 3,6% към 98,30 евро за мегаватчас, заличавайки част от вчерашния близо 8-процентен спад от ценовите върхове над 104 евро, достигнати в края на миналата и началото на текущата работна седмица (най-високи нива от декември 2022 г. насам).

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Цените по договорите за доставка в Европа през май 2027 г. надвишават тези за ноември догодина, тъй като пазарът отчита рисковете пред доставките – включително продължаващите военни действия в Близкия изток и възможните забавяния при реализацията на нови газови проекти. През последните дни разликата в цените достигна рекордно високи стойности, предаде БНР.

Според симулациите на МЕА до края на март 2027 г. нивата на газ в хранилищата на ЕС могат да спаднат под 10% от работния им капацитет, което би било рекордно ниско ниво. Това е възможно при "най-лошия сценарий", включващ продължаващи нарушения в доставките на втечнен природен газ (LNG) през ключовия Ормузки проток, както и при по-студено време през зимата. Според МЕА това би направило европейския пазар уязвим към късни застудявания, което предполага още по-голяма ценова волатилност до края на отоплителния сезон.

Агенцията очаква напрежението на пазара да се запази, въпреки че през следващата година ще бъдат въведени в експлоатация нови мощности за втечнен природен газ, а глобалното търсене на това гориво се очаква да спадне през 2026 г., включително с 3% в рамките на Европа.

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Според прогнозите индустриалните предприятия на стария континент ще намалят потреблението на газ с 5% поради високите цени, като същевременно продължава разрастването на възобновяемите енергийни източници в цяла Европа.

В доклада на МЕА се прогнозира, че търговските потоци през Ормузкия проток ще останат до голяма степен нарушени – поне до края на настоящата година. При това положение се очаква глобалното предлагане на втечнен природен газ да спадне с 3% през тази година, което би боло най-значителният годишен спад, регистриран досега.