Нова технология: Сателитите ще могат да се сглобяват сами в Космоса

Нова технологията за сглобяване на сателити в орбита ще бъде тествана на МКС през следващите месеци, а демонстрация в Космоса е планирана за 2028 г. Първите приложения биха могли да включват големи антени и слънчеви панели. В бъдеще същите тези панели биха могли да бъдат използвани за създаване на обитаеми модули.

Нова технология за сглобяване на сателите в Космоса

Изследователи от нестопанския изследователски институт Aurelia са създали магнитни плочки, наречени TESSERAE, които могат самостоятелно да се сглобяват в космически структури с дадена форма, съобщава CNN.

Технологията е замислена от Ариел Екблох, докато работи върху докторантурата си в Масачузетския технологичен институт, и след това продължава да се развива в института, който тя основава.

По време на изстрелването плочките могат да бъдат подредени и пуснати в орбита за сглобяване. Електропостоянни магнити, камери и изкуствен интелект ще ги държат заедно. Както обясни Екбло, готовата конструкция ще бъде значително по-голяма от ракетата, която е доставила компонентите. Отделните плочки могат да бъдат премахвани и подменяни, променяйки конфигурацията на конструкцията. Бъдещите жилищни модули също ще изискват херметични връзки, за да поддържат вътрешно налягане.

Малки проби, широки няколко сантиметра, вече бяха тествани на МКС през 2020 и 2022 г. Следващият експеримент вътре в станцията е насрочен за декември 2026 г. или януари 2027 г.: плочки с камери по краищата им би трябвало да се сглобят за първи път в сфера, според оценки на Екбло, те ще са с размерите на голяма плажна топка.

Rendezvous Robotics планира да проведе отделна демонстрация в Космоса през 2028 г. В този тест няколко плочки ще образуват плоска структура.

Rendezvous Robotics се отдели от Института Aurelia и обяви финансиране от 20 милиона долара на 28 октомври. Екблох смята, че първите реалистични приложения са големи телекомуникационни антени и слънчеви панели, а технологията по-късно би могла да бъде полезна за орбитални центрове за данни. Разработчиците вярват, че в бъдеще модулите за обитаване на бъдещи космически станции биха могли да бъдат сглобявани по подобен начин, но много предизвикателства все още предстоят да бъдат преодолени, преди това да се случи.

Междувременно Украйна изстреля първия си спътник за собствената си комуникационна мрежа Himera. Заедно с датската GomSpace, Киев изведе в орбита наносъптника Obria. С неговата помощ Украйна ще може да развие собствената си комуникационна инфраструктура, разчитайки по-малко на чуждестранни сателитни системи. Първият тест спътник на бъдещата суверенна сателитна комуникационна мрежа на Украйна вече преминава тестове.

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