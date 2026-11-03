Игли и пирони в сладкиши, раздавани на деца за Хелоуин: Австрия и Германия разследват брутални престъпления

В редица региони на Австрия (провинциите Горна Австрия, Долна Австрия и Щирия) и Германия са регистрирани множество стряскащи случаи, при които в лакомствата, събрани от деца по време на традиционното ходене от врата на врата за Хелоуин, са били умишлено поставени опасни остри предмети – игли, пирони, телчета и метални парчета.

В Амщетен, провинция Долна Австрия, например десетгодишно момиченце е наранено в областта на устата, след като е отхапало от шоколад, в който е била скрита игла. Семейството незабавно подава сигнал в полицията, като случаят е докладван от полицейския говорител Йохан Баумшлагер.

В Линц, провинция Горна Австрия, баща открива около сантиметър дълги пирони, поставени в шоколади и бонбони, събрани от децата му в квартал "Оед".

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Подобни случаи са регистрирани и в регионите Фьокламаркт и Фьоклабрук в Горна Австрия, където, например, 11-годишно момиче открива игла в дъвчащ бонбон, след като вече е сдъвкало част от лакомството. За щастие детето се разминава без сериозни наранявания. Случаи с метални предмети и телчета са регистрирани още в окръзите Вайц и Лайбниц.

Разследването в Австрия се координира централно от Федералната криминална служба, въпреки че към момента официалните органи посочват, че няма преки доказателства за свързаност между отделните инциденти в различните провинции. Сладкишите очевидно са били подготвяни и манипулирани ръчно.

В същото време бе съобщено и за аналогични обезпокоителни случаи в Германия - в провинциите Тюрингия, Баден-Вюртемберг, Бавария, Долна Саксония и Райнланд-Пфалц.

Във Филдерщат, провинция Баден-Вюртемберг, майка, след като чува новините, използва магнит, за да провери събраните от дъщеря ѝ десерти, и така открива скрити вътре игли, които не са били видими отвън. В района на Констанц в същата провинция са намерени и метални телчета във вафли.

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В Хановер, Долна Саксония, 9-годишно момиче намира шевни игли в 3 отделно опаковани лакомства. В тази провинция е регистриран и случай на леко наранено дете при опит да изяде манипулиран десерт.

В Лайнефелде-Ворбис, провинция Тюрингия, са регистрирани няколко случая на шевни игли, забити в дъвчащи бонбони. В Есен, Северен Рейн-Вестфалия, баща забелязва малки дупчици от убождане по опаковката на десерт на 13-годишния си син, в който след преглед намира остра игла. Подобни съобщения са подадени още в Бремен, Шлезвиг-Холщайн, Мекленбург-Предна Померания и Саксония-Анхалт.

Властите разследват опитите за умишлено тежко увреждане на здравето и призовават родителите стриктно да проверяват и преглеждат събраните от децата лакомства, преди те да бъдат консумирани. Засего остава под въпрос и дали вълната от подобни прояви, които са разпръснати на много места, не се подсилва и от публикации за опасни предизвикателства в социалните мрежи, които подтикват някои хора да копират тези действия.