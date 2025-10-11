Войната в Украйна:

11 октомври 2025, 23:40 часа 385 прочитания 0 коментара
България помечта, но бързо се върна в реалността! Турция писа "Отличен 6" на "лъвовете"

Националният отбор по футбол на България допусна гръмко поражение с 1:5 от Турция в двубой от третия кръг на квалификациите за Световното първенство през 2026 година. "Лъвовете" помечтаха през първото полувреме, в което играха добре и дори вкараха едно изравнително попадение. След почивката обаче вихрушката на "лунните звезди" разпиля "трикольорите". Възпитаниците на Винченцо Монтела нанизаха 5 гола, с които върнаха българите в реалността.

Гостите натиснаха от самото начало. В осмата минута Кьокчю уцели напречния стълб. 180 секунди по-късно логично се случи и Гюлер откри резултата след хубаво двойно подаване с Чалханноолу. Само 3 минути обаче трябваха на "трикольорите", за да възстановят. Десподов проби по фланга и намери Кирилов, който с помощта на рикошет в тялото на Челик матира Чакър.

До почивката турците атакуваха, но не намираха път към вратата на Митов. В 28-ата минута Кирилов получи от Краев, навлезе навътре и стреля, но се размина на сантиметри от целта. До почивката стражът на България изби шут на Хакан Чалханноолу. Добрите изяви от първата част бързо бяха опропастени. В 49-ата минута Виктор Попов си отбеляза комичен автогол при опит да върне към стража.

Така стартира головата вихрушка, която бе продължена малко по-късно от Йълдъз, който вкара за 1:3. В 56-ата минута отново крилото на Ювентус се разписа за 1:4. Сред авторите на попадения се присъедини и Челик, който засече с глава центриране от корнер. Единственото положение за "лъвовете" в тези моменти бе пропуск сам срещу вратаря на резервата Мартин Минчев. В добавеното време Кахвечи оформи крайното 1:6.

