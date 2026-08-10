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Рейналдо: Имаме гол преднина, но трябва да се трудим здраво, за да продължим напред (ВИДЕО)

10 август 2026, 17:23 часа 948 прочитания 0 коментара

„Голът предимство не бива да води до отпускане в отбора на Левски“. Това заяви нападателят на „сините“ Рейналдо преди реванша от третия квалификационен кръг на Шампионската лига срещу Кайрат Алмати. Както е известно, родният гранд спечели първата срещата с 1:0 след попадение на Сержиньо. Реваншът между Левски и казахстанците утре, 11 август от 18:00 часа българско време.

„Първият мач трябва да го забравим“

„Първият мач мина и трябва да го забравим. Знаете как стартирахме като гости в предния кръг, ще опитаме да влезем и в този фокусирани. Да, имаме гол предимство, но трябва да се трудим здраво, за да излезем крайни победители и да продължим напред“, каза нападателят на пресконференция преди мача.

„Всеки един от нас трябва да бъде готов да започне като титуляр. Температурите са еднакви за двата отбора, а от нас се изисква да се аклиматизираме“, добави той.

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Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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