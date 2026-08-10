Панатинайкос вдигна голмайстор за реванша с ЦСКА 1948 в Лигата на конференциите

Нападателят Андреас Тете е възстановен от заболяването от инфекциозна мононуклеоза и се е завърнал към тренировките на Панатинайкос на базата им в Коропи, изпълнявайки индивидуална програма. Очаква се по-късно днес да стане ясно дали офанзивният футболист ще бъде на разположение за реванша с ЦСКА 1948 от третия квалификационен кръг на турнира на УЕФА Лига на конференциите. Това съобщи изданието „newsbeast.gr“.

Първият мач между двата тима завърши при резултат 1:1

Миналата седмица двата тима направиха 1:1, като „червените“ от София имаха доста чисти голови положения, в това число и греда на Огнен Гашевич, за да спечелят мача и да направят задачата на гърците още по-трудна. Гръцкият национал не беше на разположение на Якоб Нееструп за този първи мач срещу българския отбор, но има някаква възможност да играе във втория мач. Той започна индивидуална програма и не се включи в заниманието с топка.

Що се отнася до останалите играчи на Панатинайкос, в неделя те направиха активация, тренираха тактики, упражнения за движение на топката и също така поработиха върху статичните положение и в атака, и в защита.

Добрата новина за датския треньор на „детелините“ дойде обаче в събота, когато бяха направени пълни тестове за новото попълнение Леви Гарсия, който пристигна преди дни под наем от Спартак Москва. Гарсия, който играе като атакуващ халф или крило, успешно завърши тренировката и по нищо не личеше, че е имал пауза в заниманията. Сайтът „ОнСпортс“ твърди, че като националът на Тринидад и Тобаго се готви за дебюта си във втория мач в София от Лигата на конференциите, но също така изненадващо бързо се адаптира към навиците на новите си съотборници на терена. Дали обаче ще започне мача утре на националния стадион „Васил Левски“ или ще влезе през второто полувреме, няма яснота.

Но въпреки неубедителното представяне в първата среща, общността на Панатинайкос е оптимистично настроена за крайния изход. Сайтът sport24.gr обяснява, че традицията е на страната на „детелините“, които играят по-успешно като гости. Също така се добавят и мачовете им с Ботев Пловдив, като именно гостуването в България се превърна в решаващото за класирането на тима, когато те спечелиха с 4:0.

Панатинайкос пристига днес в ранния след обяд в София, като отборът ще тренира от 18:30 часа на стадион „Васил Левски“, а 30 минути по-рано Якоб Нееструп ще даде официалната си пресконференция.

ОЩЕ: Нов трансфер по оста София – Бистрица: ЦСКА привлече голям талант на ЦСКА 1948