Ман Сити се разбра с наследника на Родри

Манчестър Сити е пред раздяла с един от най-важните си играчи. Родри беше близо до трансфер в Реал Мадрид, след което смени бъдещата си дестинация с Барселона. В момента текат преговори между двата клуба, като не би следвало личните условия на испанеца да бъдат проблем. Според италианския журналист Фабрицио Романо, от Ман Сити вече са договорили условията на наследника на Родри - Аюб Буади.

Ман Сити и Аюб Буади да се разбрали

Манчестър Сити е постигнал споразумение с представителите на Аюб Буади за личните условия на мароканския халф. Първоначалният план е бил той да се присъедини към "гражданите" през 2027 г., но с напускането на Родри, това най-вероятно ще се случи още през това лято. Самият Буади също предпочита да заиграе на "Етихад" веднага, вместо да чака още един сезон. До този момент халфът играеше за Лил, като през послендия сезон записа 42 срещи във всички турнири. Той впечатли и на Световното първенство в Северна Америка, където изигра 5 мача.

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🚨🔵⚪️ Ayyoub Bouaddi and his camp have now reached an agreement on personal terms with Manchester City.#MCFC expected to seal the deal with Lille as next step, already advanced as Bouaddi preference would be to join City NOW — rather than in 2027. pic.twitter.com/6cfx3th0eb — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2026

Буади ще бъде наследникът на Родри

Очаква се трансферът на Аюб Буади в Манчестър Сити да бъде завършен, след като бъдат изяснени всички детайли по следката между двата клуба. Буади ще играе на позицията, която до момента заемаше Родри. Испанецът най-вероятно ще продължи кариерата си в Барселона, акто в момента текат преговори между "гражданите" и каталунците. Договорът на Родри с Ман Сити изтича през 2027 г. и според източници, близки до клуба, той не иска да го поднови. Това е и причината от клуба да искат да го продадат.

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