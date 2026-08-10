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Основен в Левски: "Не е лесно, трябва да мислим за Шампионска лига"

10 август 2026, 13:54 часа 820 прочитания 0 коментара
Снимка: levski.bg
Основен в Левски: "Не е лесно, трябва да мислим за Шампионска лига"

Един от най-важните играчи на Левски Кристиан Макун говори за старта на сезона на "сините". Те са водачи в родната Първа лига и водят с 1:0 в общия резултат преди реванша с Кайрат Алмати в третия предварителен кръг на Шампионска лига. Централният защитник сподели, че не е лесно да се играят по два мача на седмица. Той говори за последния мач на Левски и разкри кое е най-важното нещо за "сините" според него.

Кристиан Макун: "Не е лесно да играеш по два мача на седмица"

Ето какво каза Кристиан Макун пред собствения си сайт: "Изиграхме много силен и завършен мач срещу съперник, който показа голямо уважение към нас и се защитаваше в нисък блок. Владеехме много топката, макар че ни беше трудно да намираме свободни пространства. Успяхме обаче да отбележим рано и това беше важно. Не е лесно да играеш по два мача на седмица и затова беше изключително важно да вземем трите точки, още повече у дома.

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Кристиан Макун

Макун играе и на двата фронта за Левски

Щастлив съм от представянето на отбора и трябва да продължим по този път. Вече трябва да затворим тази страница и да мислим за следващия мач в Шампионската лига." До този момент Кристиан Макун беше титуляр във всички мачове на Левски в Първа лига, като записа 360 минути на терена. Той записа и 45 минути в Шампионска лига. Именно в "турнура на богатите" е и следващото предизвикателство за "сините", като те ще играят реванш срещу Кайрат Алмати на 11 август, вторник.

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Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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