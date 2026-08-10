Представител на японска компания пристига в България за преговори с Локомотив Пловдив

Представител на японска компания ще пристигне в България по покана на собственика на Локомотив Пловдив Христо Крушарски. Двамата ще се срещнат в София като ще обсъдят бъдещи възможности за евентуално партньорство. Новината бе съобщена официално от ръководството на „смърфовете“.

Японският представител ще гледа и двубоя с Дунав Русе

Японският представител ще бъде в България в периода 13-17 август. По време на визитата си той ще посети стадион „Локомотив“ в пловдивския парк „Лаута“, клубната база на „черно-белите“, както и базите в Самоков и Говедарци.

От Локомотив Пловдив уточниха още, че представителят на японската компания ще изгледа на живо и предстоящото домакинство на „смърфовете“ срещу Дунав Русе от петия кръг на Първа лига. Двубоят е на 16 август, неделя от 21:15 часа на „Лаута“.

ОЩЕ: "Синята" машина не спира! Левски повали Локо Пловдив и се откъсна на върха в Първа лига