"Новия Майк Тайсън": Легендата на бокса посочи боксьора, който най-много се доближава до него

Малцина боксьори са оставили по-голямо наследство на ринга от Майк Тайсън. Със свирепа сила в тежка категория, превърнал аурата си в оръжие на чист ужас, Железният превзе голямата сцена с изумителните 50 победи и едва седем загуби, затвърждавайки легендарния си статут, като приключи 44 от тези мачове с нокаут. Неговият път към върха започна в една студена нощ през 1986 година. На едва 20 години той напълно разгроми действащия шампион Тревър Бербик в два рунда, превръщайки се в най-младия световен шампион в тежка категория в историята на бокса.

Майк Тайсън посочи боксьора, който най-много му напомня на него

Тайсън компенсираше липсата си на традиционната за тежка категория височина с компактна, мускулеста фигура, както и със самоувереност и заплашителна аура, които промениха изцяло облика на тежка категория. Четири десетилетия след възкачването си на трона Тайсън вярва, че само един активен боксьор отразява свирепия, хищнически стил, който някога го превърна в най-страшната сила в историята на спорта. В интервю за списание "The Ring", легендата беше попитан кой от днешните представители му напомня най-много за самия него.

ОЩЕ: Пълна боксова програма за 2026 година | основни мачове | дати | ТВ излъчване (ОБНОВЕНА)

"Ако трябва да посоча някого, бих казал Айзък Круз. Той е нисък и закръглен за категорията си, точно както бях аз, и се нахвърля върху теб с лоши намерения. Круз ми напомня най-много за това, какъв бях аз", призна Тайсън. Точно като Тайсън, Круз се доказа като сила в бокса - 28-годишният боксьор е спечелил 28 от 33-те си мача, 18 от които с нокаут. Подобно на Тайсън, Круз използва агресивен боксов стил, като превръща ниския си ръст в предимство. Той заема приклекнала стойка с плътна защита, което затруднява ударите по главата за всеки противник, по-висок от него.

Мексиканецът се изяви за последно на 6 декември, когато се изправи срещу Ламонт Роуч-младши и запази временната си титла в суперлека категория на WBC след равенство между двамата. Следващият мач на Круз ще бъде на 19 септември, когато ще защитава пояса си срещу Нестор Браво. За боксьор, който все още търси определящите победи в кариерата си, този мач може да се окаже един от най-значимите за мексиканеца, тъй като той ще се изправи срещу внушителния пуерториканец, който има впечатляващ рекорд от 24 победи и само една загуба.

ОЩЕ: World Boxing свали всички ограничения срещу руските боксьори, но делегациите ще бъдат следени "под лупа"