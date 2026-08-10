Проблеми преди US Open: Световният №1 се оттегли от турнир заради контузия

Световният №1 в тениса Яник Синер се оттегли от турнира от сериите Мастърс 1000 в Синсинати. Причината за отказа на италианеца е контузия в коляното, която е получил по време на подготовката си за надпреварата. Все пак се очаква той да се възстанови и да бъде в добра форма за последния турнир от Големия шлем за сезона - US Open, по-късно този месец.

Синер се оттегли от Мастърс-а в Синсинати заради котузия

24-годишният италианец спечели петата си титла от Големия шлем, като победи Александър Зверев на финала на Уимбълдън миналия месец, но оттогава не е играл. Той бе подал заявка за участие в Монреал и Синсинати, но се оттегли от канадската надпревара. Очакваше се той да играе единствено в Синсинати, за да се подготви за US Open, но изглежда, че първото му участие на твърди кортове ще бъде именно в Ню Йорк.

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"След консултация с лекарите и екипа ми, трябва да обявя, че се налага да се откажа от участие в турнира от серията Мастърс 1000 в Синсинати. Дясното ми коляно ме притеснява и въпреки че работихме усилено с медицинския ми екип, трябва да приема, че все още не съм готов да се състезавам. Много съм разочарован, че няма да мога да играя в Синсинати. Нямам търпение да се върна догодина и сега се концентрирам върху подготовката си за US Open", написа Синер в социалните си медии.

Кой ще участва в Синсинати?

Основната схема на турнира в Синсинати започва на 13 август, а финалът е на 23 август. Сред участниците са Зверев и 24-кратният шампион от турнири от Големия шлем Новак Джокович. Испанецът Карлос Алкарас спечели турнира през 2025 година и водеше с 5:0 във финала срещу Синер, преди италианецът да се откаже поради заболяване. Но той също няма да бъде там, за да защити титлата си, тъй като продължава да се възстановява от контузия, която получи през април.

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