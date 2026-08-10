Евентуалният съперник на Левски категорично отхвърли слуховете за трансфер на "синя" звезда

През последните часове се завъртя слух, че един от ключовите играчи на Левски може да напусне "Герена" в рамките на настоящия трансферен прозорец. Става въпрос за Акрам Бурас, към когото има интерес от Олимпиакос, френския Ланс, швейцарския Базел и друг гръцки тим - АЕК Атина. Според агента на самия футболист, има най-голяма вероятност алжирецът да премине в отбора на АЕК, с който се очаква "сините" да играят в решителен плейоф за влизане в Шампионска лига, ако елиминират Кайрат.

Ръководството на АЕК с позиция за Бурас

Часове, след като тази новина се разпространи, от АЕК излязоха с официална позиция, с която категорично отрекоха слуховете. Твърденията, направени от агента на футболиста пред алжирското издание maghreb-foot.com, са напълно неверни. От изявлението на "жълто-черните" стана ясно, че клубът не проявява никакъв интерес към халфа на Левски. Позицията е категорична и цели да прекрати всякакви спекулации, свързващи Бурас с евентуален трансфер в Атина. От клуба допълниха, че нямат никаква представа кой е агентът на алжиреца.

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Въпреки че няма да премине в АЕК, възможността Бурас да напусне това лято остава огромна. Това обаче може и да не се случи. Алжирският полузащитник получи контузия при победата с 3:0 над Септември на 1 август, а оттогава клубът не е публикувал официална информация за точната диагноза и очаквания срок за възстановяването му. По тази причина има съмнения, че Бурас е с тежка травма.