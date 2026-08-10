Кабинетът "Радев":

Евентуалният съперник на Левски категорично отхвърли слуховете за трансфер на "синя" звезда

10 август 2026, 11:48 часа 972 прочитания 0 коментара
Снимка: Официална фейсбук страница на Левски
Евентуалният съперник на Левски категорично отхвърли слуховете за трансфер на "синя" звезда

През последните часове се завъртя слух, че един от ключовите играчи на Левски може да напусне "Герена" в рамките на настоящия трансферен прозорец. Става въпрос за Акрам Бурас, към когото има интерес от Олимпиакос, френския Ланс, швейцарския Базел и друг гръцки тим - АЕК Атина. Според агента на самия футболист, има най-голяма вероятност алжирецът да премине в отбора на АЕК, с който се очаква "сините" да играят в решителен плейоф за влизане в Шампионска лига, ако елиминират Кайрат.

Ръководството на АЕК с позиция за Бурас

Часове, след като тази новина се разпространи, от АЕК излязоха с официална позиция, с която категорично отрекоха слуховете. Твърденията, направени от агента на футболиста пред алжирското издание maghreb-foot.com, са напълно неверни. От изявлението на "жълто-черните" стана ясно, че клубът не проявява никакъв интерес към халфа на Левски. Позицията е категорична и цели да прекрати всякакви спекулации, свързващи Бурас с евентуален трансфер в Атина. От клуба допълниха, че нямат никаква представа кой е агентът на алжиреца.

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Акрам Бурас

Въпреки че няма да премине в АЕК, възможността Бурас да напусне това лято остава огромна. Това обаче може и да не се случи. Алжирският полузащитник получи контузия при победата с 3:0 над Септември на 1 август, а оттогава клубът не е публикувал официална информация за точната диагноза и очаквания срок за възстановяването му. По тази причина има съмнения, че Бурас е с тежка травма.

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Левски АЕК Атина Акрам Бурас
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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