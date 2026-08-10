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Национален рекорд на България падна на Европейското първенство по плуване

10 август 2026, 18:05 часа 1133 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Национален рекорд на България падна на Европейското първенство по плуване

Мъжката щафета на България постави нов национален рекорд на 4 по 200 метра свободен стил за мъже по време на Европейското първенство по плуване в Париж. Родният квартет в състав Петър Мицин, Мирослав Терзиев, Дарен Кирилов и Васил Тушев финишира с време 7:17.98 минути и подобри досегашното върхово постижение на националния отбор от 7:18.83, поставено преди две години на шампионата на Стария континент. Времето на българската щафетата ѝ отреди общо 16-о в двете серии, което не бе достатъчно за влизане във финала.

Българското участие в първия ден от надпреварата в Париж

По-рано през деня две български представителки взеха участие в индивидуалната надпревара. Габриела Георгиева се класира за 1/2-финалите на 200 метра гръб за жени. Опитната ни състезателка финишира с девето време в сериите от 2:11.48 минути и донесе първо вечерно плуване за българския отбор на шампионата в Париж, като намери място сред 16-те полуфиналистки. Георгиева, която е национална рекордьорка в дисциплината, стартира много силно и се движеше втора в своята серия, но в края отстъпи физически и не успя да се доближи до най-доброто си постижение от 2:09.95 минути. Най-бърза в сериите бе британката Кейти Шанахан с 2:09.29 минути.

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Петър Мицин

Другата ни представителка Диана Петкова отпадна в сериите на 100 метра свободен стил. Родната състезателка финишира с време 55.83 секунди в първия си старт на шампионата, което я остави седма в серията и не успя да подобри личното си постижение в дисциплината 55.68 секунди. Петкова ще стартира на още три дисциплини в Париж - 50 свободен стил, както и 50 и 100 метра бруст. Най-бърза в сериите на 100 метра свободен стил бе нидерландката Марит Стеенберген с време 52.62 секунди, което е нов рекорд на шампионатите.

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Плуване Европейско първенство по плуване Петър Мицин
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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