Янев завари трима контузени в ЦСКА и вече има важен казус, с който трябва да подходи внимателно

Новият старши треньор на ЦСКА Христо Янев завари трима контузени футболисти след пристигането си на базата в Панчарево. Това са Лумбард Делова, Улаус Скаршем и Иван Турицов. Те не тренират с групата и по всяка вероятност няма да бъдат на разположение за гостуването на Локомотив София. Освен това Янев трябва да реши и първия важен казус, за който каза, че ще подходи внимателно - това на кого да предостави капитанската лента на ЦСКА.

Делова, Скаршем и Турицов са контузени. Янев трябва да решава за капитанската лента

"Много е рано да гледам за нови футболисти. Имам група от играчи, която трябва да опозная. Трудно ми е да коментирам ситуацията отпреди това. Искам да върна самочувствието на играчите и да направя отбор, който да може да се бори срещу всеки", заяви Христо Янев на пресконференцията за представянето му като треньор на ЦСКА.

"Имам трима контузени футболисти, които на този етап не тренират с групата - Делова, Скаршем и Турицов. Нямам толкова добра представа за качеството на всички футболисти и за гостуването на Локо София ще заложа на играчите, които са в най-добра форма", добави още той. А за капитанската лента каза: "Ще подходим внимателно с капитанската лента и ще опитам да покажа, че всеки в съблекалнята трябва да бъде лидер и да оставя сърцето си на терена."

