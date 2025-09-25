Христо Янев за ЦСКА: Подписал съм се на онова, което са ми дали. Дори не съм разглеждал договора (ВИДЕО)

Христо Янев официално бе представен като старши треньор на ЦСКА. Той даде съвместна пресконференция със спортния директор на клуба Бойко Величков. Двамата говориха в рамките на 30 минути, като от пресконференцията стана ясно, че Янев дори не е разглеждал предложения му договор от клуба. Христо Янев подчерта, че за него най-важното е да има пълната подкрепа на ръководството, футболистите и феновете, като се надява всички заедно да работят в една посока, за да могат да върнат победите на ЦСКА.

Първите думи на Христо Янев като старши треньор на ЦСКА

"Искам да пожелая успех на Христо. Всички знаем в каква ситуация поема отбора. До голяма степен мога да определя избора му като изключително позитивен и в моите очи, и в очите на ръководството. Спрели сме се на Христо поради много причини - той е кръвно свързан с историята и успехите на клуба, знае как се печелят трофеи и като футболист, и като треньор, заради капацитета, професионализма, манталитета и характера му", започна Бойко Величков.

"Разговарях с Бойко след мача Ботев Враца - ЦСКА. Имаме да свършим много работа, най-важното е да стабилизираме отбора и да започнем да постигаме резултати, които да ни издигнат в класирането. Ако трябва да бъда честен, съм се подписал на онова, което са ми дали. Не съм имал възможността да го разгледам. Тук съм, за да работя", заяви на свой ред Христо Янев.

"Аз условия не съм поставял на ЦСКА. В разговорите, които водихме, искам всички ние да работим заедно и да бъдем клуб в истинския смисъл на думата. Аз без подкрепа от страна на ръководството, на футболистите и на футболистите няма да мога да се справя. Така съм работил и в предишните ми отбори, така ще работя и сега."

"Имах възможността да си поговоря с отбора. Видях момчета, които осъзнават сериозността на ситуацията, в която се намира отборът. Видях готовност и за промяна. Видях позитивно настроени хора, просто им трябва и малко късмет, за да тръгнем напред. По-скоро ме мотивира ситуацията в клуба, отколкото да ме притеснява. При други обстоятелства едва ли щях да бъда аз избраният за треньор."

"Аз съм от два дни в клуба и постоянно има комуникация. До спортно-техническата страна, ще разглеждаме детайлно всеки аспект от тренировъчния процес. Смея да твърдя, че в клуба има хора, които ако дадат най-доброто от себе си, ще издигнем отбора до ниво, което всички искаме. Трябва да обединим усилията на всички", добави още Янев.

"Христо беше естественият избор за ЦСКА. Той беше предпочитана кандидатура от нас. Не само Дан Петреску, много имена бяха спрягани като евентуални треньори на ЦСКА. Естествено, че клубът не иска да излиза с такава информация, това са конфиденциални разговори", отбеляза Бойко Величков.

Янев заварва трима контузени в ЦСКА

"Много е рано да гледам за нови футболисти. Имам група от играчи, която трябва да опозная. Трудно ми е да коментирам ситуацията отпреди това. Искам да върна самочувствието на играчите и да направя отбор, който да може да се бори срещу всеки. Имам трима контузени футболисти, които на този етап не тренират с групата - Делова, Скаршем и Турицов. Нямам толкова добра представа за качеството на всички футболисти и за гостуването на Локо София ще заложа на играчите, които са в най-добра форма", каза Янев.

"Относно позицията на Душан Керкез, естествено, че сме имали много разговори по процесите на изчистване на нещата в отбора. Знам позицията на Керкез, знам неговите оплаквания на фона на някои процеси и преди него, и по време на подготовката. Но това е минало. От гледна точка на Душан, той знаеше много добре в каква ситуация се намираме. Той знаеше, че ще има моменти, които ще затрудняват работата му. Христо ще започне с лошо наследство - като точков актив, като резултати, но ми се иска да тръгне с идеята какво ще се случва оттук нататък", заяви Величков.

Зная, че Душан е поставил някои изисквания на ръководството, някои негови притеснения. Ръководството се е опитало да реши тези проблеми. В клуба са стартирали много процеси на база стари допуснати грешки. Самият Душан е бил наясно с всички процеси, които тепърва стартират. Той има своите основания да бъде недоволен от някои процеси, но от гледна точка на ръководството пък точковият актив и класирането не отговаряха на целите и потенциала, с който разполагаме. Този процес има две гледни точки - едната на Душан, която аз разбирам, но това не трябва да бъде извинение", коментира още Величков.

"Аз съм приел ситуацията в ЦСКА. За всички е ясно, че аз не съм магьосник. За всички е ясно, че без подкрепата на клуба аз съм никой. Ние всички просто трябва да запретнем ръкави и да работим. Искам всички по веригата да се заредят с моя ентусиазъм. Надявам се да започнем с мачове, които да върнем увереността, а това става с победи. Всичко останало е въпрос на време. В Ботев Враца ми бяха нужни 2 години, за да изградя боеспособен отбор. Необходимо е време и търпение, необходимо е някой да ме подкрепя, да ме пази и да се бори с мен с всички сили", каза Янев.

"Изключително поласкан съм от думите на Стоичков. Той е човек, с когото ще комуникирам и ще се вслушвам в онова, което ми казва. Аз съм готов да слушам всеки в клуба, който иска този отбор да побеждава. Готов съм да комуникирам с всеки, за да подобрим това, което се случва като процес. Готов съм да водя диалог, стига да бъде градивен. Това е изключително важно в моята работа - от всеки мога да използвам и да науча нещо. Нямам тайни от феновете на ЦСКА, открит съм. Искам да мога да работя на спокойствие, за да мога да покажем резултати. Знам, че за много хора ЦСКА е религия и искам да върна вярата в сърцата им."

"За мен лидер е човек, който когато излиза на терена, играе със сърцето си и заразява останалите. За два дена ми е много трудно да определя кой какви характеристики има. Напрежението съпътства цялата ми кариера. 10 години се борих да се върна на този пост. Благодарен съм на Миньор, на Пирин, на Ботев Враца, защото те ме изградиха като характер. Научиха ме да взимам решения под напрежение. Надявам се сега този опит да ми бъде полезен в ЦСКА. Ще подходим внимателно с капитанската лента и ще опитам да покажа, че всеки в съблекалнята трябва да бъде лидер и да оставя сърцето си на терена", завърши Янев.

"Христо Янев вече има пълната подкрепа - от една страна като доверие. Той трябва да е сигурен, че клубът стои зад него. Спортно-технически има моята подкрепа, непрекъснато го запознавам с обстановката и дискутираме това, което виждаме. Аз смятам, че всеки в клуба е настроен по този начин. Стремим се да поставим основите на истински професионализъм в клуба и Христо има нашата подкрепа във всички аспекти", завърши Величков.

