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Тръмп обясни защо е отменил атаките срещу Иран, видял е прогрес за споразумение

02 август 2026, 7:57 часа 719 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Тръмп обясни защо е отменил атаките срещу Иран, видял е прогрес за споразумение

Президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп написа в Truth Social, че е съгласен да отмени мащабна атака срещу Иран, "при условие че успеем бързо да сключим СПОРАЗУМЕНИЕ", като добави, че Израел е съгласен да се присъедини към него "в този ангажимент", пише АФП. Още: "Ще ги ударим много тежко, вече не се търпят": Тръмп с нов залп от заплахи по Иран

САЩ са напълно готови да се изправят срещу Иран с нива на военен ужас, сила и мощ

Снимка: Getty images

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"САЩ са напълно подготвени и готови да се изправят срещу Ислямската република Иран с нива на военен ужас, сила и мощ, невиждани от Втората световна война насам.

Въпреки това току-що Иран и други страни от Близкия изток ни помолиха да отложим всякаква атака, тъй като са договорени основните параметри на споразумението", обяви Тръмп.

Според американския лидер споразумението ще включва "пълно и цялостно" отваряне на Ормузкия проток и "край на ядрената заплаха от страна на Иран". Освен това американският президент заяви, че отмяната на удара е "в интерес на бъдещето на света" и "оцеляването" на "успешен и проспериращ Иран".

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Доналд Тръмп Иран САЩ война Иран
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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