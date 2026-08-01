Веднага да размислите за американските самолети, иначе ще има последствия: Заплашително послание от Иран

В телефонен разговор с българския външен министър д-р Велислава Петрова-Чамова, иранският външен министър д-р Абас Арагчи е обяснил последните развития в региона, продължаващата американска агресия срещу Иран и действията на Вашингтон, които изострят напрежението в Западна Азия. Това предаде иранската новинарска агенция ИРНА, която най-точно отразява позициите на всяко управляващо към даден момент иранско правителство.

Материалът, разбира се, не е от последните часове - той беше публикуван скоро след провеждането на телефонния разговор. От българска страна интерпретацията за говореното беше накратко следната: Решението да приемем американски военни самолети в Безмер не представлява промяна в отношението на България към Иран - ОЩЕ: Външната министърка увери Иран, че самолетите в "Безмер" няма да влизат в бой

Остър ирански тон с нотки на заплаха

Само че ИРНА доста по-категорично посочва какво точно е казал Арагчи на тази констатация на българския външен министър Велислава Петрова-Чамова. И то е: Позовавайки се на член 3 от Резолюция 3314 на Общото събрание на ООН, Арагчи е заявил, че позволяването на една държава да използва територията на друга държава за извършване на актове на агресия срещу трета държава само по себе си представлява акт на агресия. Иранският външен министър е подчертал, че Иран няма да се поколебае да защити националните си интереси и сигурност срещу всякакви актове на агресия или враждебни действия и освен това е добавил, че всяка страна, участваща във военна атака срещу Иран, неизбежно ще трябва да понесе отговорност за последствията.

И още: ИРНА уточнява, че Арагчи е заявил, че решението на България да одобри искане на САЩ за разполагане на американски военни самолети във военновъздушната база Безмер, предназначени за подкрепа на военни операции, е осъдително, неприемливо и несъвместимо с дългогодишните приятелски отношения между Техеран и София, добавяйки, че би било уместно българското правителство спешно да преразгледа това решение.

Самото решение за разполагането на американските самолети-цистерни у нас до 1 октомври беше прието миналата седмица с гласовете на 136 депутати - 121 от ПБ и 15 от "ДПС-Ново начало". Очакваше се машините да пристигнат миналия петък, но идването им изненадващо се отложи, докато в района на Безмер, където около 60% от гласовете отидоха за партията на Румен Радев, се провеждаше протест. Още: С какво Иран застрашава България: Говори Николай Ненчев (ВИДЕО)

ИРНА пише и, че от своя страна д-р Петрова-Чамова е споменала историята на добрите отношения между двете страни, добавяйки, че България няма намерение да участва във войната и също така е потвърдила ангажимента на страната към дипломацията и усилията за облекчаване на напрежението в региона на Западна Азия.

Материал със сходно съдържание е публикуван и в акаунта в социалната мрежа "Х" на проправителствения вестник Tehran Times.

На този фон, от "Възраждане" и най-вече лидерът им Костадин Костадинов не спират да наливат масло в огъня как Иран не е хипотетична заплаха в този случай. Костадинов дори стигна дотам да говори, че бившият съпруг на Петрова бил свързан с британските служби, намеквайки, че затова тя действа по определен начин и външният ни министър реагира, че това изобщо не е вярно - нямам такъв бивш съпруг, заяви тя пред bTV - ОЩЕ: