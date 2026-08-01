Камала Харис атакува Тръмп заради войната му срещу Иран

Бившият вицепрезидент на САЩ Камала Харис критикува в петък президента Доналд Тръмп за това, че е започнал война с Иран и е поискал да се похарчат "милиарди долари" за нея. "Тази война е война по избор, в която този президент се впусна заедно с Израел, без да има ясен проблем, свързан с националната сигурност", заяви Харис по време на събитие в Нашвил, Тенеси, посочи АП. Още: Иран към Тръмп: Ако ни бомбардирате, то ние сме готови да отговорим

Стрели по Тръмп

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Тя остро критикува военните разходи на Тръмп, докато "в Америка има хора, които всеки ден губят здравната си осигуровка, не могат да си позволят жилище, не могат да си позволят здравни грижи, не могат да си позволят грижи за децата".

Камала Харис настоя, че би се "противопоставила" на войната, дори ако Конгресът я беше одобрил, и подчерта, че всяко потенциално споразумение с Иран "по същество ще бъде това, което постигна Барак Обама" с Съвместния всеобхватен план за действие (JCPOA). Това е споразумение, от което Тръмп се оттегли през 2018 г.

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