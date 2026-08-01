Иран към Тръмп: Ако ни бомбардирате, то ние сме готови да отговорим

В ранните часове на събота Иран заплаши, че ще нанесе ответни удари срещу критична инфраструктура в Израел и държавите от Персийския залив, след като американски медии съобщиха за планове за нова мащабна атака срещу цели в Иран, съобщи ДПА. Иранските информационни агенции "Тасним" и "Фарс" съобщиха за предупреждението, позовавайки се на източници от службите за сигурност. Още: Заканите на Тръмп срещу Иран се сблъскаха с реалността

Какви са ходовете на войната?

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"Фарс" посочи, че САЩ трябва да са наясно, че енергийни съоръжения от глобално значение в Саудитска Арабия и Катар се намират в обсега на иранските ракети. Бяха споменати и съоръжения в Кувейт и Обединените арабски емирства.

"Тасним" цитира високопоставен ирански служител по сигурността, според когото съществува всеобхватен план за ответни удари. Иранските въоръжени сили вече са демонстрирали способността и решимостта си да нанесат контраудари, заяви служителят.

По-рано CBS News и The Wall Street Journal съобщиха, че Тръмп обмисля нови удари срещу Иран още през този уикенд, позовавайки се на лица, запознати с въпроса.

Според CBS Израел също би могъл да се включи отново във войната. Израел и Иран за последно си размениха удари в началото на юни.

Axios съобщи, че новите удари отново биха могли да бъдат насочени срещу енергийната инфраструктура на Иран. Според съобщенията Тръмп все още не е взел окончателно решение.

В петък, по време на заседание на кабинета в президентската резиденция "Кемп Дейвид", Тръмп заплаши с нови удари срещу Иран. "Ще ги ударим много силно", заяви той. Президентът на САЩ не посочи конкретен срок, нито даде допълнителни подробности.

На въпроса за развитието на събитията през следващите четири седмици той отговори: "Знаете ли, в даден момент те ще кажат: "Просто вече не можем да го понасяме."

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