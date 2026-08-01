Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

САЩ призова гражданите си да са готови да напуснат бързо Близкия изток

01 август 2026, 19:47 часа 446 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
САЩ призова гражданите си да са готови да напуснат бързо Близкия изток

Посолствата на САЩ в няколко страни в Близкия изток предупредиха американските граждани за възможна ескалация на регионалния конфликт и ги призоваха да бъдат готови да напуснат региона, предаде Франс прес. "Американските граждани, намиращи се понастоящем в региона, трябва да започнат да обмислят или да се подготвят да напуснат Близкия изток в случай на ескалация", гласи предупредително съобщение, публикувано в социалните мрежи от посолствата на САЩ в Йордания, Израел и Ирак.

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Предупредителното съобщение приканва американските граждани да проверят най-скорошната информация за полетите им и да следват насоките за сигурност на местните власти, предаде Франс прес, цитирана от БТА. "Американците, които се намират в Близкия изток, трябва да бъдат внимателни и да проявят особена бдителност, както и да се подготвят за възможна отмяна на полети, периодично затваряне на въздушното пространство на съответната държава и възможни смущения при пътуванията им", се посочва още в съобщението.

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Американските граждани в Йордания бяха призовани да избягват района на американските военни бази, които скоро станаха обект на ирански атаки с ракети. В Израел на тях им беше указано да намерят най-близкото противовъздушно убежище. "Иранският режим е непредвидим, както стана ясно от най-новите му решения да атакува части от региона без предупреждение или провокация. Той разшири също така нападенията си в други райони (като например Египет), които преди не бяха обект на атаки", заяви посолството на САЩ в Йерусалим.

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Тази сряда дрон удари американски газов танкер, който беше закотвен в пристанището Дамиета в Египет, при което на борда му избухна пожар. Египетските власти започнаха разследване по случая, но на този етап извършителят на атаката не е идентифициран. Иранската армия обвини от своя страна Вашингтон, че "засилва напрежението" в региона и предупреди, че "всяка страна, която защитава престъпната и агресивна Америка ще бъде погълната от пламъците на войната". Иран и САЩ отново си размениха удари през нощта след няколко дена затишие. През изминалата нощ обаче не беше съобщено за предприети атаки.

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Близък изток САЩ посолства предупреждение война Иран
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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