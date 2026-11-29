Лошите метеорологични условия в България продължават да оказват влиянието върху програмата на футболната Първа лига. Българският футболен съюз отмени пореден двубой след обявения червен код за опасно време в част от засегнатите области в Северна България, обилните снеговалежи и натрупаната значителна снежна покривка. Срещата между Септември София и Левски, която трябва да се изиграе на Националния стадион "Васил Левски", няма да се състои.

Отложиха Септември - Левски

Двубоят трябваше да се изиграе на 29 ноември, неделя, от 16:00 часа. От сутринта на Националния стадион тече подготовка за срещата и разчистване на терена. До последно не беше ясно дали мачът ще може да се състои, а БФС отмени началния час с 60 минути по-късно. При последната проверка в 16:20 часа бе решено мачът да бъде отложен. В понеделник, 30 ноември, в 11:00 часа ще има нова среща, на която да се прецени дали срещата ще може се проведе.

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Това е пореден отменен мач заради лошото време в страната. По-рано Българският футболен съюз отложиха двубоя между Ботев Враца и Лудогорец, както и три срещи от Втора лига - между Етър и Несебър, Спартак Плевен и Янтра Габрово, Лудогорец II и Рилски спортист. Впоследствие от родната централа взеха това решение и за ЦСКА II - Вихрен Сандански.

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