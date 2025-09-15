Клуб от Първа лига може да понесе сериозни последици след ексцесии на фенове

Сериозно наказание грози Ботев Пловдив след домакинската загуба от Монтана с 0:1. Фенове на „канарчетата“ влязоха на терена след мача и потърсиха саморазправа с футболистите на „жълто-черните“. Това почти със сигурност означава, че Ботев ще може да се “похвали“ с поредното си наказание - „мач без публика“ от Дисциплинарната комисия. Следващият домакински мач на пловдивчани е срещу ЦСКА 1948 на 25 септември.

Ботев Пловдив може отново да играе пред празни трибуни

Но наказанието може да включва и отложения мач с Левски, който ще се играе в края на месеца. Това далеч няма да е първият такъв случай за Ботев Пловдив. През пролетта имаше опасност на два пъти „канарчетата“ да останат без подкрепа от феновете си – след гостуването на Левски в края на март и след тежката загуба от ЦСКА с 0:4 през май в Пловдив. Една година преди това стадион „Христо Ботев“ вече беше затворен за фенове. Това се случи, след като монета, която беше хвърлена от трибуните, уцели тогавашния треньор на ЦСКА Нестор Ел Маестро. Тогава „жълто-черните“ приеха Берое пред празни трибуни.

Още: Изгряващ български талант в Първа лига привлече интереса на чуждестранни клубове

Ботев Пловдив продължава да седи на дъното в Първа лига

Този сезон Ботев Пловдив остава закотвен на последната позиция във временното класиране. След седем мача „канарчетата“ имат актив от 4 точки, които са резултат от само една победа, едно равенство и цели пет загуби. Головата разлика на пловдивчани също е шокираща, като тя е на стойност -8. Ботев Пловдив са отбелязали 5 гола през сезона и са допуснали 13.

Още: Спекулира се с Пенев, Томаш и Херо: Кой може да измъкне Ботев Пловдив от кризата?