Легенда на тенисa оцени шансовете на Григор Димитров на US Open

През 2025 година Григор Димитров отново напомни на света защо е един от най-добрите в Тура. След като през последните месеци се изкачи обратно в Топ 10 и поддържаше добра позиция, българинът пристигна на Уимбълдън с надежда за добро представяне. На 1/8-финалите обаче получи най-голямото предизвикателство - среща със световния №1 Яник Синер. Мнозина отписаха Григор, но той напълно опроверга очакванията и подчини италианеца.

Оцениха шансовете на Григор Димитров на US Open

Димитров водеше с 2:0 сета, когато настъпи кошмарен момент. Българинът бе принуден да се оттегли, тъй като получи контузия в гръдния мускул. Впоследствие той трябваше да се подложи на операция и пропусна останалите турнири до края на сезона. След завръщането си той вече не беше същият тенисист, който бе на път напълно да унижи световния №1. От началото на годината Димитров изпитваше сериозни затруднения, като отпадаше от повечето турнири от първи или втори кръг.

ОЩЕ: Официално! Григор Димитров ще играе на US Open

Въпреки това, той успя да се представи на ниво на Уимбълдън, където достигна 1/8-финалите за втора поредна година. Сега той се подготвя за участието си на последния за годината турнир от Големия шлем - US Open, след като се класира през квалификациите. В навечерието на надпреварата в Ню Йорк легендата Матс Виландер коментира шансовете на българина. Той смята, че Гришо все още е способен да си възвърне формата, която показваше преди контузията.

"С малко късмет може да стигне елиминациите"

"Григор със сигурност ще бъде много неудобен и никой няма да иска да играе срещу него в първи кръг. Мисля, че ако има късмет при жребия, би могъл да стигне до втори или трети кръг. За това обаче ще му е нужен по-лесен опонент в началната фаза. След това противниците ще стават по-трудни, но Димитров също ще вдига нивото. Всяка следваща победа ще му носи огромна доза увереност. Би било напълно реалистично да стигне до втори или трети кръг, а с малко късмет може би дори 1/8-финал", заяви Виландер пред медиите, включително "Тенискафе".

След това Виландер коментира въпроса дали е възможно българинът да си върне нивото от преди контузията: "Напълно е възможно, но няма да е лесно. В най-добрите си дни Григор все още играе също толкова силно, колкото го правеше преди 5 или дори 10 години. В същото време обаче, мисля, че най-ниското му ниво в момента е по-ниско от това, което беше преди няколко сезона. Трудно е да напредваш в ранглистата, ако лошите ти дни са много лоши. Така че Григор трябва да прогресира още в това отношение, особено за мачовете във формат "три от пет". С годините това става все по-трудно както от физическа, така и от емоционална гледна точка, но мисля, че Димитров вече притежава повечето от нещата, които са му нужни. Както казах обаче, лошите му дни трябва да станат малко по-добри."

ОЩЕ: Дори и като квалификант: Наредиха Григор високо сред фаворитите за титлата на US Open