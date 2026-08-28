Война на пари и ракети: Данни как заради САЩ Путин удържа (ОБЗОР - ВИДЕО)

Заради липсата на пари за безумната война на Владимир Путин в Украйна, Руската федерация е орязала харченето на държавни средства, които не са свързани с финансиране на войната, с цели 35%. Това пише в свой материал американската информационна агенция Bloomberg. В материала се уточнява, че след като още от април руският бюджетен дефицит е скочил на 5,5 трилиона рубли (65,3 млрд. долара), което е с около 1,8 трилионa над предвиденото за цялата година, Кремъл е наредил планове за съкращения в държавната администрация с 15%. В края на август дефицитът вече е над 8,6 трилиона рубли.

Съгласно прогнозите на руското финансово министерство, руският бюджетен дефицит ще достигне между 3,2 до 3,8% от БВП през тази година, а това ще е рекорд, сравним само с времената на пика на ковид пандемията. В парично изражение това са около 9 трилиона рубли, а най-песимистичното очакване на Руската централна банка дотук беше за 8,2 трилиона рубли тази година.

Ракетите - не само пари

Войната на изтощение заради Украйна вече е факт и е пределно ясно, че не само Русия е изправена пред проблеми – въпросът е чии са по-големи и кой може да издържи по-дълго. Според материал на AP, резервите от ракети-прехващачи за ПВО системите Patriot (Пейтриът) в Европа са "под критичното". Причината е ясна – Доналд Тръмп и необмисленото му решение да започне война с Иран, което е изразходвало около 65% от всички резерви на САЩ от ракети-прехващачи за Patriot – около 1500 от общо около 2300. Заради войната с Иран, резерви от Европа са прехвърлени в Близкия изток и това оставя Старият континент уязвим дори в случай на само 1 по-масирана руска атака с балистични ракети. А в Германия през септември трябва да отвори първи в Европа завод за производство на ракети-прехващачи за Patriot – предприятието се намира в Бавария, като доставки на продукция няма да има по-рано от началото на 2027 година. Към 2030 година се предвижда заедно с производството в Европа годишно да се правят по 2000 ракети-прехващачи.

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Русия може да извърши ракетни или удари с дронове или ограничена сухопътна операция срещу една или повече балтийски държави, за да изпробва и да се опита да пробие решимостта на НАТО да се задейства и да отговори съгласно член 5. Не може обаче да се сравняват посещенията на сегашния шеф на ЦРУ Джон Ратклиф с това на предшественика му Уилям Бърнс през 2021 година – тогава Русия натрупваше видимо сили по границата си, с което ясно подсказваше намерение да нападне Украйна, докато сега такова натрупване по руските граници с Прибалтика няма, отбелязва ISW, американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната. Пример какво би сторил вероятно Путин е Молдва – там вчера, 27 август, местното министерство на отбраната потвърди, че е имало навлизане на 5 неидентифицирани дрона по границата с Украйна. Това е стратегия да започне да се възприемат такива случаи като нещо нормално и при по-голяма атака да има трудност да се вземе решение за колективен отговор от НАТО, смята ISW.

Друг абсурд – според Владислав Власюк, който отговаря за налаганите от Украйна санкции, най-много микроелектроника и чипове, необходими за производството на руски балистични и крилати ракети, влизат в Русия от САЩ и Швейцария, Китай е чак на трето място. Власюк показа карта с данни пред украински медии, съобщи The Kyiv Independent. Основен проблем, заради който има доставки на микроелектроника за военните цели на Путинова Русия от държави, от които не би трябвало да има, са митнически разпоредби, които не обхващат маршрути към Руската федерация през трети страни – като Виетнам и Казахстан. А защо от САЩ идват повече чипове за руските ракети – китайските не са толкова добри, каза още Власюк.

Междувременно, Украйна извърши удар, с който е поразила руски задхоризонтален радар "Небо-У" (Nebo-U) на руското военно летище Милерово. От този район Русия редовно изстрелва ракети срещу Украйна. Радарът е основен елемент от руската ПВО и трябва да открива и проследява вражески обекти, включително дронове, не само ракети и самолети. Цената на един радар е около 100 млн. долара. Ударът по "Небо-У" прави по-трудна защитата на обекти на Милерово, включително руски установки за изстрелване на балистични ракети, действащи от там:

Ukraine's 429th Achilles Brigade says its long-range strike company hit a Nebo-U radar at Millerovo airfield in Russia's Rostov region, around 170 km from the front. The unit estimates the radar's value at about $100 million. Millerovo is regularly used to launch Shaheds and… pic.twitter.com/L0dd2tamg4 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 27, 2026

Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР) оповести данни, според които Русия вече използва модифицирани балистични ракети „Искандер-М“ (9М723-2) – те имат по-голям обсег от досегашната версия, по-точно: 550 километра спрямо 390 километра. В тези нови ракети има над 170 компонента и доста от тях са чужди. Само една четвърт от вече оповестените от ГУР 140 компонента са произведени от руски предприятия, почти половината - 63 - от производители от САЩ, по 8 - от Швейцария и Беларус, по 4 - от Германия и Тайван, 3 - от Китай. В един от най-важните компоненти на системата за насочване на ракетата — блокът за обработка на информацията за полета, получена от лазерния жироскоп — само 5 от 43 компонента са произведени в Руската федерация. 82 руски и две беларуски предприятия участват в производството на тези ракети, като те имат 121 единици технологично чуждестранно оборудване за производство.

Освен това, представителят на ГУР Андрей Черняк казва пред Liga.net, че Русия е поискала севернокорейски балистични ракети КН-30, които са 3 пъти по-мощни от сега доставяната версия КН-23/КН-24. Москва досега е получила 40 ракети КН-23/24 от поисканите 120, но през септември Путин ще се срещне със севернокорейския си колега Ким Чен Ун и на тази среща вероятно ще бъде уточнявано за останалите, както и за КН-30.

Ръководителят на президентската канцелария на Украйна генерал Кирило Буданов изрази надежда, че през септември пак може да има срещу между украински и руски представители в преговори за мир. Без американците обаче няма продължим, уточни той, като наблегна на следното: предстоят важни неща, вижте как директорът на ЦРУ Джон Ратклиф отиде в Москва.

Budanov said a meeting between the Ukrainian and Russian delegations could take place in September. pic.twitter.com/5fWVT82E9G — WarTranslated (@wartranslated) August 27, 2026

Според украинското разузнаване, веднага след изборите за Думата (18-20 септември) Русия ще почне мобилизация на между 300 000 и 600 000 нови войници. Те ще попълват руски военни части със сериозни загуби в Украйна и ще ги подсилват. А за да осигури войници, Кремъл се готви да забранява на мъже в годна за военна служба възраст да напускат Русия, както и да блокира възможността им да теглят пари, да продават имущество и да правят шофьорските им книжки невалидни, ако бягат от мобилизация. Секретарят на Съвета за сигурност на Армения Армен Григорян коментира, че страната му няма да спира бягащи от войната на Путин руснаци, които търсят убежище в Армения, предаде NEXTA – ОЩЕ: Армения изхвърли Русия от списъка си със стратегически партньори: Не може да се защитава, как ще брани нас?

Yesterday, according to reports in the Rostov region of the RF, convicts being transported to Ukraine as cannon fodder escaped from Russian servicemen. After their escape, they began their own "smo." Information first emerged about an attack on a taxi driver, though the driver… pic.twitter.com/9EiCn61zNW — WarTranslated (@wartranslated) August 27, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Вече 107 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 27 август е имало 250 бойни сблъсъка спрямо 229 на 26 август. Руснаците са хвърлили 274 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 20 по-малко спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 3396 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 110 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 11 602 FPV дрона, което е с около 550 надолу спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

40 руски пехотни атаки са били извършени в Покровското направление за 24 часа, най-горещия участък на фронта. Още 35 са организирани североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка. 11 руски пехотни атаки е имало в Лиманското направление, което е северно от Славянското и от Константиновка, а 12 са станали в района на град Вовчанск и селата южно от него (Южнослобожанското направление).

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Източните покрайнини на Славянск са само на 4 километра, предните руски позиции в посока Краматорск са на 3 километра от града – това обяви началникът на руския генщаб генерал Валерий Герасимов, който вече многократно е хващан в лъжа за твърденията си как се развиват боевете на фронта в Украйна. По думите му, руската армия вече преодоляла първата отбранителна линия на крепостния пояс около Славянск и Краматорск – в някои райони обаче. Според него, в сектора Северодонецк, украинските въоръжени сили са установили "дълбоко ешелонирана отбрана, разчитайки на високите градски застройки и индустриалните зони на големите селища Славянск, Краматорск и Дружковка, свързани помежду си с развита транспортна инфраструктура и система от укрепления" - ОЩЕ: Герасимов трябва да бъде разстрелян, лъже президента: Призив на бивш автор на речите на Путин (ВИДЕО)

ISW обаче категорично посочва, че Герасимов прави много преувеличени изказвания. Не сме видели никакви геолокализирани кадри, които да показват, че изведнъж руската армия е напреднала с 14 километра, казват експертите на института. И добавят, че за района на Олексиево-Дружковка, който е точно между Константиновка и Дружковка, руснаците са поели контрол върху малко над 50 квадратни километра, а не 100, както твърди генерал Герасимов. ISW публикува и в цитирания по-горе свой дневен обзор препратки към руски военни канали как украинците контраатакуват в Лиманското направление и че отчитат напредък южно от Купянск, в направлението към Борово. За последните 24 часа в самото Купянско направление няма нито една руска пехотна атака, казва украинският генщаб. Ситуацията при Лиман е много напрегната, потенциално може да се влоши (за руснаците), признава Z-каналът "Рибар", но се хвали, че в направлението към Славянск украинците не са успели да си върнат село Малиновка.

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 164 далекобойни дрона по цели в Украйна, а са свалени 137, казват от украинските ВВС. Удари от преминали през украинската ПВО далекобойни руски системи има на 16 места. Украинският генщаб потвърди, че украинските далекобойни дронове пак са поразили рафинерията "Славнефт-ЯНОС" в Ярославъл – ОЩЕ: Московска област е под атака с дронове, в окупираната част на Украйна спря токът (ВИДЕО)