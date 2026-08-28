Кралят на Норвегия Харалд V почина на 89-годишна възраст (СНИМКИ)

Кралят на Норвегия Харалд V почина на 89-годишна възраст, съобщиха от кралския дворец в Осло. Той бе най-дълго управлявалият монарх в Европа. Вчера дворецът обяви, че здравословното състояние на настанения в болница от 17 август насам крал е "изключително тежко". Това накара още вчера много хора да се съберат на Дворцовия площад, за да отдадат почит на краля, който се лекуваше от бактериална инфекция в кръвта си.

Сега на престола се възкачва синът му Хокон.

Норвежкият национален флаг пред кралския дворец е свален наполовина в знак на национален траур.

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Снимки: Getty Images