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Кралят на Норвегия Харалд V почина на 89-годишна възраст (СНИМКИ)

28 август 2026, 11:08 часа 281 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Кралят на Норвегия Харалд V почина на 89-годишна възраст (СНИМКИ)

Кралят на Норвегия Харалд V почина на 89-годишна възраст, съобщиха от кралския дворец в Осло. Той бе най-дълго управлявалият монарх в Европа. Вчера дворецът обяви, че здравословното състояние на настанения в болница от 17 август насам крал е "изключително тежко". Това накара още вчера много хора да се съберат на Дворцовия площад, за да отдадат почит на краля, който се лекуваше от бактериална инфекция в кръвта си. 

Сега на престола се възкачва синът му Хокон. 

Норвежкият национален флаг пред кралския дворец е свален наполовина в знак на национален траур.

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Снимки: Getty Images

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Норвегия починали крал Харалд V
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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