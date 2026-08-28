Централният склад на Kaufland: скъсена логистика и национален пазар за българските производители

Когато сутрин един домат бъде откъснат от растението край Раковски, още на следващата сутрин той може да бъде на рафт в магазин на Kaufland на стотици километри от полето. Зад това на пръв поглед просто движение стои едно от големите предимства на логистичната система на компанията - Централният склад в Стряма се намира в сърцето на един от най-силните земеделски райони на България и съвсем близо до много от родните производители, с които веригата работи.

Един от тези производители е Стоян Берберов от гр. Раковски, при който денят започва от рано. Доматите се берат сутрин, сортират се и се подготвят за транспортиране. Около 14 часа камионите вече влизат в логистичния център на веригата в Стряма. Там продукцията преминава през необходимия контрол и продължава към следващия етап от пътуването ѝ - към магазините в цялата страна.

Така домати, които сутринта са били в оранжериите край Пловдив, още на следващия ден са на щандовете - както в Петрич, така и в Силистра.

При плодовете и зеленчуците времето е ключова част от качеството. Всеки спестен час в разстоянието между полето и магазина означава по-кратко пътуване на продукцията и възможност тя да достигне до клиента максимално близо до момента, в който е била откъсната.

На съвсем кратко разстояние от Стряма, в пловдивското село Трилистник, е стопанството на Христо Кумчев и неговото семейство, откъдето към Kaufland ежедневно пътуват различни видове салати и зеленчуци. Това са продукти, при които бързината е особено важна - те трябва да запазят свежестта и хрупкавостта си от полето до щанда. „Ние се намираме близо до склада на Kaufland. Това ни помага готовата продукция да стига много бързо до него и оттам до магазините. Откакто работим с Kaufland, оборотът на фирмата е скочил 30 пъти за тези 20 години”, казва производителят.

Също толкова показателен е примерът на Ангел Димитров и семейството му от Ягодово - един от основните доставчици на свежи подправки за ритейлъра. Магданозът, копърът, ментата и останалите подправки се берат и подготвят почти изцяло на ръка. При тях свежестта буквално се измерва в часове. Близостта до Стряма позволява набраната сутрин продукция още същия ден да достигне до логистичния център и да бъде насочена към магазините. “С Kaufland работим супер! Дори когато имаме повече продукция от тази, за която сме се разбрали, те я взимат”, коментира партньорството си той.

Раковски дава още един пример. От стопанството на Георги Тошев към магазините тръгват патладжани и тиквички. И тук логиката е същата - колкото по-кратък е първият път от полето до склада, толкова по-бързо продукцията може да влезе в националната логистична мрежа. „Ние се намираме съвсем близо до склада на веригата и ако трябва да опиша с една дума работата си с тях, то тя е коректност. Аз си планирам какви площи да засадя, съответно така, че да задоволя нуждите им. От друга страна, Kaufland пък могат да разчитат на мен, че ще произведа тази продукция и те ще получат качествена продукция, която ще изложат в магазините си”, категоричен е и Тошев.

Стряма обаче не е важна само за стопанствата, разположени на десетки километри от нея. Централизираната логистика дава възможност и на производители от по-далечни части на страната да достигнат до национален пазар.

Такъв е примерът на Деница Иванова и „Ди Бери“ край Попово. Стопанството започва с около 30 декара и постепенно се разраства до стотици декари с малини, къпини, ягоди и боровинки. При меките плодове времето и правилното съхранение са критични. След като достигне до логистичната система на Kaufland, продукцията може да бъде разпределена към магазини в различни части на страната, вместо производителят да организира десетки отделни доставки, които да увеличат сметката му многократно. “Ние всеки ден караме стока към склада на веригата и оттам - само няколко часа по-късно нашата продукция е в магазините в цялата страна. Това ни даде огромната възможност да растем и да се развиваме”, подчертава Деница Иванова.

И точно тук се вижда една от големите ползи за земеделците. Производителят не трябва да изпраща отделен камион до Петрич, друг до София, трети до Варна и четвърти до Силистра. Той доставя продукцията до логистичния център, а оттам Kaufland организира следващата част от пътя ѝ. Така полето може да е край Раковски, Ягодово, Трилистник или Попово, а пазарът му да бъде цяла България.

Именно ранният следобед най-добре показва колко добре трябва да бъдат синхронизирани всички звена. Сутринта продукцията се бере. Следват сортиране, подготовка и товарене. Около 14 часа камионите започват да пристигат в Стряма. След приемането и контрола стоката се разпределя по направления, а вечерта отпътува към магазините.

Така докато производителят приключва работния си ден на полето, набраната сутрин продукция вече е започнала пътуването си към другия край на България, осигурявайки пазар за семейната продукция на национално ниво.