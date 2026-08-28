"Молец" дават нов живот на "Бягство" на дует "Авеню" за старт на благотворителната кампания "Хитове с 1% промяна" (ВИДЕО)

Една от най-обичаните песни на българската поп музика – "Бягство" на дует "Авеню", получава нов прочит от група "Молец" и поставя началото на благотворителната музикална кампания "От минор към мажор" на организация "Един Процент Промяна", в която всеки дарява каквото може.

Една малка промяна може да промени много повече, отколкото си представяме. Именно тази идея стои в основата на новата национална кампания, която събира едни от най-обичаните съвременни български изпълнители, за да дадат нов прочит на емблематични песни от 90-те и началото на новия век.

В основата на проекта стои музикална трансформация с дълбока символика, а именно популярни песни, създадени в минорна тоналност, ще прозвучат в мажор. Само с една малка промяна те ще придобият ново емоционално звучене, носещо надежда, светлина и усещане, че всяка трудна история може да има различен край.

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Тази музикална промяна е и метафора за мисията на "Един Процент Промяна" да превърне редовното дарителство в естествен навик за повече българи. Вече десет години организацията обединява редовни дарители и реализира благотворителни каузи в цялата страна, доказвайки, че постоянните малки жестове могат да водят до големи обществени промени.

Началото на кампанията поставя именно новата версия на "Бягство", в която "Молец" запазват емоционалната сила на оригинала, но му придават различно настроение и нов смисъл. Към песента излиза и специален видеоклип, който отвежда Крис и Юли при едни от най-нежните герои в кампанията - кучета, които все още чакат своя човек. Двамата разхождат бездомни животни от приют, подкрепян от "Един Процент Промяна" и превръщат познатата история за бягството в разказ за търсенето на любов, близост и дом.

Защото за едно куче от приют "бягството" може да означава не да избягаш от някого, а да намериш някого. Да оставиш зад себе си самотата и да стигнеш до място, което можеш да наречеш свой дом. Да получиш онзи втори шанс, който всяко живо същество заслужава.

Именно тук музиката и каузата се срещат най-силно в простата идея, че една малка промяна може да промени нечий живот. Един човек, който решава да осинови. Един човек, който дарява. Един човек, който просто избира да помогне. Понякога това е достатъчно, за да се промени нечия история завинаги.

"Когато чухме идеята зад проекта, ни хареса това, че промяната не е само музикална. Тя носи послание. Ако една песен може да накара някого да се замисли, а след това и да направи добро, значи музиката е свършила най-важната си работа." – споделят момчетата от "Молец".

Кампанията "Хитове с 1% Промяна" ще продължи с още две музикални изненади, които ще бъдат представени през следващите седмици. Защото понякога е нужна само 1% промяна, за да започне нещо много по-голямо.

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За "Един Процент Промяна"

10 години, над 120 каузи и една общност от хора, които вярват, че малките жестове могат да доведат до голяма промяна. Това е "Един Процент Промяна" - дарителска платформа, която вече десетилетие свързва хора и компании с каузи, които имат нужда от подкрепа.

Всеки месец платформата застава зад една конкретна кауза и обединява общността си около нея. Средствата са насочени към реални и измерими нужди, а резултатите от всяка кампания се проследяват и споделят с дарителите.

Сред подкрепените през годините каузи има инициативи в сферата на подкрепата за хора с увреждания, образованието, социалното включване, опазването на околната среда, грижата за животните и още много значими обществени теми.