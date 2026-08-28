Два световни рекорда паднаха на Диамантената лига в Цюрих

Една седмица преди големия финал на Диамантената лига звездите на леката атлетика загатнаха, че се намират в отлична форма. Диамантените трофеи от най-престижния турнир ще бъдат раздадени на 4 септември в Брюксел. За първи път от седем години насам България ще има своя представител в битката за отличията. Божидар Саръбоюков се класира в дисциплината скок на дължина. По време на последния старт от веригата - в Цюрих, се определиха и последните участници, а за разкош - паднаха и два световни рекорд.

Два световни рекорда паднаха на старта от Диамантената лига в Цюрих

Алисон Дос Сантос даде старт на поредицата от рекорди с впечатляващите 45,80 секунди в дисциплината 400 метра с препятствия при мъжете, а по-малко от 40 минути по-късно примерът му беше последван. Бразилецът навакса изоставането си от многократния световен шампион Карстен Вархолм още на половината дистанция, след което продължи да се откъсва напред. Дос Сантос пресече финалната линия за 45,80 секунди, като подобри със 0,14 секунди световния рекорд, поставен от Вархолм на Олимпийските игри в Токио през 2021 година.

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Малко след това Масай Ръсел подобри най-доброто постижение в дисциплината 100 метра с препятствия при жените. Олимпийската шампионка вече два пъти тази година се беше доближила до световния рекорд, а в Цюрих най-накрая го подобри. С безупречно преминаване през препятствията Ръсел спря хронометъра на 12,09 секунди, като подобри предишния световен рекорд с 0,03 секунди. Нигерийката Тоби Амусан, която беше световна рекордьорка преди състезанието, се класира втора с 12,23 секунди. Европейската шампионка Надин Висер е трета с 12,34 секунди.

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