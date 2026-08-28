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Румен Радев видя проблеми и слабости, за да станат наводненията в Струмяни

28 август 2026, 11:24 часа 746 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Румен Радев видя проблеми и слабости, за да станат наводненията в Струмяни

"Няма как да предотвратим обилните валежи, но проверките на Министерствата на околната среда и водите и на земеделието и храните показват редица проблеми и слабости", обяви премиерът Румен Радев, който е на посещение в благоевградското село Струмяни, засегнато сериозно от наводнения през седмицата. "Оттук нататък искаме да действаме превантивно. Проблемът с почистването на речните корита, на изгнила и изгоряла дървесина стои на вниманието на правителството", добави министър-председателят.

Той припомни, че преди месеци са били изпратени писма до областните управители да идентифицират кои са най-рисковите участъци в техните райони и които искат да бъдат почистени. Получени са отговори от над 200 общини и 26 областни управи. "Ще се постараем да концентрираме средства в най-важните и критични участъци", каза още Радев.

Снимка: БГНЕС

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Преди ден министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова разпореди всекидневен мониторинг на подземни водоизточници в община Струмяни заради валежите и наводненията. От Българския Червен кръст (БЧК) съобщиха, че се оказва подкрепа на хората, засегнати от наводненията, предаде БТА. На терен работят екипи на Областния съвет на БЧК – Благоевград, предоставени са бутилирана минерална вода, дезинфектанти и хигиенни материали, а психолози оказват първа психологическа помощ на жители и хора, ангажирани с действията на място.

В резултат на интензивните валежи и повишаването на нивата на реките в района след две приливни вълни беше обявено бедствено положение в община Струмяни. По данни на местните власти - седем души са били евакуирани, като към момента са се завърнали по домовете си.

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Наводнение Струмяни наводнения Румен Радев
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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