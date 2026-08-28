"Днес е специален, но и тъжен ден": Наско Сираков обяви голяма новина за бъдещето на Левски

Мажоритарният собственик на Левски Наско Сираков официално потвърди раздялата на клуба с генералния му спонсор. Той отправи емоционално послание по повод края на партньорството, като определи деня като специален, но и тъжен. Сираков подчерта още ключовата роля на компанията за стабилизирането и развитието на "сините" през последните години.

Наско Сираков се раздели емоционално с генералния спонсор на Левски

Сираков се върна към момента, в който е поел акциите на Левски и е застанал пред задачата да спаси клуба от изключително тежкото му финансово положение. Той е категоричен, че ако не е бил генералният спонсор да окаже животоспасяваща финансова помощ, Левски е нямало да успее да оцелее като клуб.

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Ето и обръщението на Сираков:

"Днес е един много специален и същевременно малко тъжен ден за мен. Тъжен, защото приключва едно партньорство, благодарение на което виждаме днес „Левски“ такъв, какъвто всички го искаме – силен, доминиращ, горд.

Още когато поех задачата, която изглеждаше непосилна тогава – да взема акциите и да спася „Левски“ казах на всички вас, че този клуб не е създаден да оцелява, а да побеждава. Нямаше обаче как да успея без три много важни фактора – генералният спонсор „Палмс Бет“, феновете, както и работата на всички треньори и хора в клуба. Трябва обаче да бъдем честни, че ако не беше животоспасяващата в онзи момент финансова помощ на „Палмс Бет“ ние нямаше да успеем. Те бяха тези, които протегнаха ръка към „Левски“, когато беше най-тъмно и когато много други се колебаеха. Те се запалиха по идеята и заедно изградихме този „Левски“, който кара хората да пълнят стадионите и да мечтаят.

Затова днес аз искам да кажа едно голямо „Благодаря“ на г-н Мило Борисов, на г-жа Роси Маккий. Уверен съм, че всеки един левскар е благодарен за помощта и подкрепата в годините. Вярвам също така, че в тяхно лице аз и всички левскари имаме приятели, които винаги имат своето запазено място на стадиона. Тяхното име е запазено и в историята на „Левски“. Всъщност, то вече е изписано там със златни букви.

Благодаря Ви!"

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