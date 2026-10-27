Контролът на медиите и цензурата: Изследвания обясняват защо в България не гласуваме

Контролът на медиите и упражняваната цензура от страна на властта са в основата за демотивацията на гражданите да участват в избори. Това са изводите от международни проучвания, цитирани от блога "Наука и критично мислене", които биха могли да обяснят проблемът в България с ниската избирателна активност.

"Една от основните теми, по които се дебатираше в изборните студиа, е защо хората не излязоха да гласуват. Защо бе толкова ниска избирателната активност? Защо хората изпитват такава апатия? Отговорите на тези въпроси ги има от десетилетия и най-хубавото е, че те са емпирично доказани", гласи позиция, споделена в социалните мрежи.

Повече цензура = повече апатия

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"През 2008 година Leeson и колеги доказват, че в държави, в които има изключително висок контрол върху медиите и се упражнява цензура, изключително малко граждани участват в политическия процес и сред тях цари апатия. Това са наблюдения, базирани на резултати от избори в десетки държави", твърдят авторите на блога.

"Когато правителството притежава по-голям дял от медиите и инфраструктурата, регулира медийната индустрия в по-голяма степен и прави повече, за да контролира съдържанието на новините, гражданите са по-политически невежи и апатични. Където медиите са по-малко регулирани и има по-голяма частна собственост в медийната индустрия, гражданите са по-политически осведомени и активни", гласи цитираното проучване.

"Където медиите са по-малко свободни, гражданите гласуват по-малко", категорични са авторите на проучването, според които има сериозна разлика в изследваната избирателната активност между страната с най-свободни медии и тази с най-контролирани такива - 77% срещу 38%.

"Нещо повече... Schoonvelde (2013 г.) доказва, че ако държавният апарат и управляващите политици не се намесват в работата на медиите и социалните мрежи, това води до повишен интерес у хората и по-богати познания в политическата сфера – хората започват да се интересуват от политика", гласи още анализът на "Наука и критично мислене".

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Според авторите на блога вероятно най-важният въпрос е дали, ако оставиш по-агресивното и радикално говорене да съществува, това ще доведе до повече конфликти сред хората и до по-голямо разделение.

"Отговорът, учудващо, е твърдо НЕ! Доказана е обратна зависимост между свободата на изразяване и възникването на социални конфликти в демократичните общества. Това наблюдение подкрепя хипотезата, че ако позволиш на хората да изразяват свободно своето недоволство, то няма впоследствие да бъде проявено под формата на пряка агресия или по-бурни конфликти. Просто не цензурирайте хората, не им забранявайте да се изразяват. Ако нещо от казаното не ви харесва, замислете се къде е проблемът. В този, който изрича твърденията/истините? Разбира се причините за апатията не са единични, но цензурата е една от тях", завършва позицията на "Наука и критично мислене".