"Опитът на правителството да назидава медиите е опасен": АЕЖ отговори на пресцентъра на Радев

Асоциацията на европейските журналисти - България (АЕЖ) определи като опасен опита на пресцентъра на кабинета "Радев" да дава указания на медиите как да спазват професионалните стандарти в журналистиката. Поводът е позицията пресслужбата, която разкритикува медии за начина, по който отразяват изказванията на министър-председателя Румен Радев.

Позицията на организацията идва на фона на спора около изказването на Радев, в което той призова избирателите да гласуват за Илияна Йотова. Инициативният комитет, издигнал Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент, сезира Централната избирателна комисия за предполагаеми нарушения на Изборния кодекс заради разпространението на призива чрез официалните информационни канали на Министерския съвет.

Според АЕЖ очакването всички медии да предават "в пълнота" изявленията на премиера показва неразбиране на същността на журналистическата работа. От организацията подчертават, че медиите не са просто платформи за разпространение на правителствени прессъобщения, а журналистите не са длъжни безкритично да възпроизвеждат всяко изказване на представители на властта. Още: Има нова сглобка: С "преди дни оставка, днес подкрепа" за Йотова, опозицията видя синхрон с "Възраждане"

Журналистите имат право на критичен прочит

От АЕЖ посочват, че Етичният кодекс на българските медии задължава журналистите да се придържат към точността на информацията, но това не означава забрана за критичен анализ на позициите на премиера или на отделни части от неговите изказвания.

Изваждането на думи от контекста не е етична практика, но медиите по правило не са задължени да представят позициите на властта в тяхната цялост. Те имат право да поставят акцент върху конкретни елементи от дадено изказване, а критичното им разглеждане не означава автоматично манипулация или прокарване на политически наративи, отбелязват от организацията.

Правителството не е орган за контрол на журналистическата етика

Асоциацията напомня, че в България за спазването на етичните стандарти в журналистиката следи Комисията по журналистическа етика, а независимият регулатор в областта на електронните медии е Съветът за електронни медии (СЕМ). Още: Контролът на медиите и цензурата: Изследвания обясняват защо в България не гласуваме

Според АЕЖ е погрешно изпълнителната власт да се опитва да изпълнява функции, които принадлежат на органите за саморегулация и на независимия медиен регулатор.

От организацията посочват още, че подобен подход противоречи на разпоредбите и духа на Европейския акт за свободата на медиите, който задължава държавите членки да гарантират редакционната независимост на доставчиците на медийни услуги.

АЕЖ се позовава и на чл. 40, ал. 1 от Конституцията, според който "печатът и другите средства за масова информация са свободни и не подлежат на цензура".

Предупреждение за натиск и автоцензура

Според журналистическата организация има противоречие между заявената от правителствената пресслужба позиция срещу цензурата и автоцензурата и съдържанието на самото ѝ съобщение. Още: "Не е за показване преди балотажа": Обвинения, че Радев нарушава закона като крие бюджета за след изборите

От АЕЖ смятат, че внушението, че медиите, които не отразяват изказванията на премиера по възприемания от правителството начин, нарушават професионалните стандарти, може да създаде условия за натиск върху журналистите и да насърчи автоцензурата.

Правителствената информационна служба от своя страна заяви, че ще продължи да информира обществото за позициите и действията на министър-председателя, като призова медиите да отразяват изказванията му достоверно и в пълнота.