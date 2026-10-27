Георги Кандев прие поканата за предизборен дебат, но постави условие (ВИДЕО)

Кандидатът за вицепрезидент Георги Кандев заяви, че е готов да участва в дебат с опонента си Кирил Вълчев, но постави три условия, на които очаква да получи отговори. Той обяви позицията си в публикация във Facebook.

"Мъжеството не се мери с гръмки приказки пред медиите, а с достойните постъпки пред собствената ни съвест", написа Кандев.

Той отправи към Вълчев три въпроса, свързани с професионалния му пост и с помилванията на осъдени наркотрафиканти от страна на президента Илияна Йотова. Още: "Опитът на правителството да назидава медиите е опасен": АЕЖ отговори на пресцентъра на Радев

Първо, Кандев попита дали Вълчев ще напусне Българската телеграфна агенция (БТА), както самият той е напуснал МВР след 30 години служба, за да не съчетава заемането на една длъжност с кандидатурата за друга.

Вторият въпрос е дали Вълчев би помилвал наркотрафиканти по примера на Йотова. Третият е дали ще признае, че помилванията на осъдени за наркотрафик са петно за президентската институция.

"Докато аз не получа отговори на тези въпроси, смятам, че дебатът между нас е напълно безсмислен", заяви кандидатът за вицепрезидент. Още: Има нова сглобка: С "преди дни оставка, днес подкрепа" за Йотова, опозицията видя синхрон с "Възраждане"

Повод за реакцията му е отправеният от Кирил Вълчев призив Кандев да се държи като мъж и да приеме покана за дебат преди балотажа на 1 ноември.