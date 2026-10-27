Има нова сглобка: С "преди дни оставка, днес подкрепа" за Йотова, опозицията видя синхрон с "Възраждане"

Има сглобка между "Прогресивна България" и "Възраждане". Това коментира съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев по повод фактическата подкрепа за Илияна Йотова, която Костадин Костадинов изказа по-рано.

"Понеже Радев много обича да рецитира опорките на Иво Христов за „сглобки“, нека видим кой с кого има взаимодействие и напълно синхронизирани послания и действия след първи тур. Само преди дни Костадин Костадинов поиска оставката на Илияна Йотова и настоя тя да се оттегли от президентската надпревара. Днес вече виждаме как Костадинов на практика застава зад Йотова за балотажа, заявявайки, че нито един избирател на „Възраждане“ няма да гласува за Гюров. Следват лъжливи твърдения за резултата на Гюров, типичните му словесни еквилибристики и дълги обяснения защо част от избирателите на „Възраждане“ ще гласуват за Йотова. И понеже явно аргументи не му достигат, в конструкцията беше вкаран дори Хитлер", написа Мирчев.

Според него Йотова и БСП дължат ясен отговор.

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"Партията на европейските социалисти официално подкрепи Йотова, а лидерите на ПЕС и групата на социалистите и демократите в Европейския парламент ѝ пожелаха успех. Костадинов пък получи предизборна подкрепа от депутати на „Алтернатива за Германия“ и лично благодари: „Ще променяме Европа заедно“. „Възраждане“ и AfD са в една група в Европейския парламент - „Европа на суверенните нации“. Точно срещу тази група европейските социалисти и другите проевропейски сили поддържат т.нар. санитарен кордон. През 2024 г. кандидатите ѝ бяха блокирани за ръководни постове в Европейския парламент именно като част от тази политика", обясни Мирчев.

"Затова въпросът към Йотова, а и към Крум Зарков е прост: Как кандидат, израснал политически в европейското социалистическо семейство, се отнася към подкрепа, идваща буквално от филиала на AfD в България - партия и европейска група, спрямо които собственото ѝ политическо семейство поддържа санитарен кордон? Отговор: Има сглобка. Дали хайвереният социалист и пропагандират на властта Иво Христов ще я види, за да подготви следващата реч на Радев за “мира и войната”, за “истерията на троловете” и “сглобките”", написа още той.

Костадин Костадинов разкри за кого избирателите на "Възраждане" ще гласуват на балотажа