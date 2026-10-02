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Доскорошен треньор от родния елит се връща при загубилия бараж промоция

02 октомври 2026, 16:03 часа 635 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Доскорошен треньор от родния елит се връща при загубилия бараж промоция

Емануел Луканов, който започна сезона като старши треньор на Дунав Русе, се завръща в Янтра Габрово. Той се раздели с "драконите" след незадоволителни резултати в мачовете от първите кръгове на Първа лига и се завръща във втората дивизия на родния футбол. През миналия сезон Луканов стигна до плейофа за влизане в Първа лига с Янтра, но "ковачите" загубиха от Септември София. А Борислав Стойчев, който води габровскич тим до момента, се завръща на поста си като спортен директор. Това беше обявено от клуба.

Емануел Луканов се завръща в Янтра Габрово

Ето какво написаха от Янтра Габрово в социалните си мрежи: "Емануел Луканов поема отново треньорския пост в Янтра. Емануел Луканов се завръща начело на Янтра. Специалистът, който изведе габровския тим до бараж за влизане в Първа лига, отново застава на треньорския пост и ще води "ковачите" още тази неделя в двубоя срещу Оборище в Панагюрище от втория предварителен кръг на турнира за Купата на България. Борислав Стойчев се връща в ролята си на спортен директор на тима. Именно под ръководството на Емануел Луканов Янтра изигра най-силния си сезон във Втора професионална лига.

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Янтра Габрово: "Луканов притежава UEFA Pro лиценз и богат треньорски опит"

През изминалото първенство "ковачите" завършиха на второ място с актив от 64 точки след 18 победи, 10 равенства и само 4 допуснати загуби. Това осигури на отбора участие в баража за Първа лига срещу Септември в София, където Янтра беше само на 17 минути от крайния успех. След края на сезона Луканов получи предложение да продължи работата си в Габрово, но реши да поеме по друг път. Сега той отново се завръща в Янтра - в клуб, който познава отлично. Луканов притежава UEFA Pro лиценз и богат треньорски опит, включително спечелена Купа на България с Черно море и промоция за Първа лига с Етър. Специалистът с италиански финес се завръща при "ковачите" с ясната задача да стабилизира отбора и да го върне на победния път. Добре дошъл отново, Емо! Заедно продължаваме напред!"

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Втора лига Първа лига Дунав Русе Емануел Луканов Янтра Габрово
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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