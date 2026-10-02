Исторически момент за ЦСКА: Ясно е първото събитие на новия стадион

ЦСКА ще представи официално новия си старши треньор Маркус Гиздол. Германският специалист ще застане пред медиите в понеделник, 5 октомври, от 15:00 часа, съобщиха от клуба. Пресконференцията ще се проведе в новата зала за пресконференции на стадион "Българска армия". Мястото има символично значение, тъй като това ще бъде своеобразно завръщане на "червените" в техния дом, въпреки продължаващата реконструкция.

ЦСКА събира медиите на стадион "Българска армия" за официалното представяне на новия си старши треньор

Гиздол ще има възможност за първи път официално да говори пред журналисти след назначаването си начело на ЦСКА. Очаква се той да представи вижданията си за отбора, работата си и целите, които си поставя с клуба. Както е известно, германският специалист подписа договор с "армейците" до края на сезон 2026/27 с опция за удължаване с още една година.

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„ЦСКА има удоволствието да покани представителите на медиите на официалното представяне на Маркус Гиздол като старши треньор на представителния отбор на клуба. Събитието ще се състои на 5 октомври (понеделник) от 15:00 ч. в новата зала за пресконференции на стадион „Българска армия“. На пресконференцията ще бъдат допускани само представители на медиите с валидни журналистически карти. Уведомяваме телевизионните оператори, че ще имат възможност да получат звук от събитието единствено чрез свързване на камерите си с микрофонен 3-пинен XLR кабел (balance) към озвучителната система на залата“, написаха от клуба.

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