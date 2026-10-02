Левски зарадва феновете си с новина за сагата с НАП и задължението от близо 4 млн. евро

Ръководството на Левски зарадва "сините" фенове с новина за финансовите задължения на клуба. От публикация в официалния профил в социалните мрежи стана ясно, че шампионите са погасили предсрочни всичките си дългове към Националната агенция по приходите. Сумата възлизаше на близо четири милиона евро. От "Герена" посочиха, че финансовата дисциплина на клуба и доброто представяне на отбора в евротурнирите са позволили на Левски да покрие всичките си задължения до 1 октомври 2026 година - три месеца, преди да изтече крайнията срок.

Позицията на Левски:

В официалните си профили "сините" се обърнаха към феновете си, за да обявят добрата новина с думите: "Левскари, ПФК Левски погаси предсрочно, три месеца по-рано, всички свои задължения по Споразумението с НАП. То бе сключено на 28.12.2023 г. и по силата му бяха разсрочени публични задължения в размер на 3 880 420,91 евро (7 589 443,63 лева), в това число главница в размер на 1 861 091,42 евро (3 639 978,43 лева) и лихви в размер на 2 019 329,49 евро (3 949 465,20 лева). Клубът погаси предсрочно дължимата към НАП главница още през април 2024 г., а лихвите се погасяваха на месечни вноски по 112 484,21 евро (220 000 лева). Политиката на финансова дисциплина, следвана от ръководството на ПФК Левски през последните няколко години, както и успешното представяне на представителния отбор на клуба в турнирите на УЕФА позволиха предсрочното погасяване на цялото задължение на 01.10.2026 г.

ОЩЕ: Васил Божков избухна срещу Наско Сираков и предупреди Бостанджиев: "Подарих му клуба, мога да си поискам 10 млн. евро"

Изплащането на главницата и лихвите стана възможно и благодарение на неоценимата финансова подкрепа на най-верните сини привърженици: както чрез директни дарения по сметките на клуба, така и чрез участието им в маркетинговите инициативи, абонаментните и членските кампании и многократно разпродадените стадиони. Стриктното и последователно погасяване на разсрочените публични задължения винаги е било принципен ангажимент за ръководството и привържениците на ПФК Левски. През всички години на действие на Споразумението с НАП клубът не е поставял под съмнение неговото успешно изпълнение. Въпреки че в началото задачата изглеждаше изключително предизвикателна, днес можем да заявим с удовлетворение и гордост, че положените усилия са напълно оправдани".

ОЩЕ: С Еду Гаспар начело: Левски ще пазарува от Южна Америка през зимата