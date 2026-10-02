С Еду Гаспар начело: Левски ще пазарува от Южна Америка през зимата

С новата собственост и смяната на управленския модел в Левски, "сините" ще променят и полето, на което търсят своите нови играчи. Ако през последния трансферен прозорец "сините" привлякоха играчи основно от Европа, като единствено Мехди Мубарик не дойде на "Герена" от Стария континент, то според колегите от "Тема спорт", през зимата Левски ще пазарува от Южна Америка. Един от новите директори Еду Гаспар вече работи по селекцията.

Еду Гаспар проучва ситуацията в Бразилия

Еду Гаспар вече работи усилено по зимната селекция на Левски, като основно ще работи по привличането на играчи от Южна Америка. На 4 октомври Бразилия ще наложи забрана върху рекламата на хазарт, което ще направи трудно за елитните отбори да задържат звездите си. Така на трансферния пазар може да излязат добри оферти за класни играчи и от Левски възнамеряват да се възползват. Еду Гаспар е започнал да проучва положението в родината му още от сега.

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Левски няма да привлича свободни агенти

Друго важно нещо, за което Гаспар е твърд в позицията си е категоричният му отказ Левски да привлича свободни агенти преди зимния трансферен прозорец. Според него, ако някой играч е останал без отбор чак до есента, той няма качествата да играе в отбора, в който иска да се превърне Левски. За "сините" най-голямата трансферна цел остава централният нападател, като те ще отделят поне 2 милиона евро, за да привлекат играч на позицията. За сравнение, цялата лятна селекция на "Герена" струваше 3.52 милиона евро.

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