Треньорът на ЦСКА превръща Фирмино в звезда, заяжда Гуардиола и бие Клоп

Новият треньор на ЦСКА донякъде изненада футболната общественост у нас, предвид факта, че скоро след като името му се завъртя в "червените" среди, той получи и поста на Христо Янев. А някои други имена бяха обсъждани дълго време, но явно отпаднаха от надпреварата.

Гиздол и Фирмино

От Actualno.com искаме да Ви разкажем (а на някои да припомним) интересни моменти от кариерата, но също така част от визитката, на германеца. Разделяме ги на две части, като първата ще разгледа някои любопитни ситуации, свързани с отношенията му с големите треньори, произлезли или работили в неговата родина. Ще припомним и как Гиздол "създаде" един трансфер във Висшата лига на стойност 41 милиона евро.

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Хронологично първият случай е точно този. Става дума за Роберто Фирмино, който се превърна в една от най-ярките звезди на Ливърпул. През 2015 година той премина в английския гранд за около 41 милиона евро, след като обаче именно Гиздол разви качествата му. Новият наставник на ЦСКА даде по-свободна позиция на бразилеца през 2013 година в Хофенхайм и през сезон 2013/14 той отбеляза 16 гола, гарнирани с 11 асистенции в Първа Бундеслига. Но германецът не само подобри представянето му в атака. Той подобри играта му и в защита за 82-та мача под негово ръководство. За да признае после, че замяната на такъв футболист е невъзможна.

Гиздол и Гуардиола

По-късно през същата година Гиздол постъпи леко неспортменски, обсъждайки в негово отсъствие Хосеп Гуардиола, който според него се радвал на много привилегии в елита на Германия. По време на равенството между неговия Хофенхайм и Борусия (Дортмунд) (1:1) той се оплака на страничния съдия и го хвана за ръката. Гиздол бе изгонен, след което коментира: "Ако Гуардиола докосне съдията десет пъти, прегърне страничния съдия и прегърне Бибиана Щайнхаус и ѝ прошепне нещо в ухото, каквото и да е, тогава няма никаква реакция. Аз го докоснах веднъж за кратко и бях изпратен на трибуните". След като емоцията поотминава, германският треньор се свързва с именития си колега, който е начело на Байерн Мюнхен, и му се извинява, за да възстановят отношенията на взаимно уважение помежду си.

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Гиздол и Нагелсман

Любопитни отношения има Гиздол и с друг бивш треньор на Байерн - Юлиан Нагелсман. През 2019-а, когато е начело на Кьолн, той трябва да дебютира срещу Нагелсман, който е негово бивше... протеже. Тогава младият специалист води РБ Лайпциг. Двамата са работили заедно в Хофенхайм, когато тимът е в тежка ситуация и пред изпадане. Гиздол оставя на поста му тогава 25-годишния Нагелсман, с когото успяват да спасят тима от изпадане. След това обаче асистентът напусна, тъй като искаше да бъде старши треньор, и застана начело на тима до 19 години.

Всъщност, новият старши в ЦСКА се е изправял и срещу други именити треньори в хода на своята кариера. Срещу Нагелсман по-късно, вече като главен мениджър, Маркус записва 2 победи, 2 равенства и 2 загуби. Една от победите е повече от категорична - през 2017-а Хамбургер на Гиздол бие Хофенхайм на бъдещия селекционер на Германия с 3:0. Единствената му среща с Юп Хайнкес завършва със загуба, трите му мача срещу Ханзи Флик също са загубени, а поражението срещу Карло Анчелоти с Байерн през 2017-а е катастрофално - неговият Хамбургер пада с 0:8.

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Срещу Тухел, Клоп и... Мъри

Маркус Гиздол мери сили като треньор и с Хосеп Гуардиола, срещу когото регистрира 4 загуби и едно равенство. Срещу Томас Тухел губи 3 пъти и 2 пъти печели по 1 точка, а срещу Юрген Клоп изиграва общо 6 мача, в които има и една победа, наред с трите поражения и двете равенства. Успехът идва през 2013 г., когато неговият Хофенхайм надвива над Борусия Дортмунд, воден от Клоп, насред "Сигнал Идуна Парк" след 2 гола на Сеяд Салихович. Тогава тимът на Гиздол е на 16-о място в класирането, а "жълто-черните" са втори.

Новият наставник на ЦСКА има и един мач срещу българския специалист Станимир Стоилов, срещу чийто Гьозтепе завършва наравно със своя Кайзериспор през 2025 година в турското първенство.