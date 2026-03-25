Космическата заплата, която 3-кратният голмайстор №1 на Първа лига получаваше в Лудогорец

"Парите в спорта" е спортна рубрика на Actualno.com, в която обръщаме внимание на финансовата страна в света на спорта.

Клаудиу Кешеру е един от малкото чужденци, оставили значима следа по българските терени. Централният нападател е шесткратен шампион на родния елит с екипа хегемона Лудогорец. С "орлите" печели и две Суперкупи. Освен това румънецът три пъти грабва приза за голмайстор №1 у нас. Също така, Кешеру участва в някои от най-запомнящите се мачове на разградчани в европейските клубни турнири.

Той започва да играе футбол като юноша в отбора на своя роден град – Бихор. Преминава през Нант, Анже, Бастия, Стяуа Букурещ и Ал Гарафа. През лятото на 2015 година Лудогорец го привлича за сумата от 1 милион евро. Сделката може да се счита за добра, тъй като според Transfermarkt цената на румънеца по това време е около 4 млн. евро.

Наглед изгодната трансферна сума върви ръка за ръка със сериозна заплата. Според медиите в южната ни съседка годишната заплата на играча е била 700 хил. евро, което е близо 60 хил. евро на месец. Това прави таран един от най-скъпоплатените футболисти на "зелените". Вероятно с бонусите той е взимал общо между 60-70 хил. евро на месец.

Това обаче се променя пре май 2020 година. Клаудиу Кешеру преподписва при сериозно намаление на заплатата. В условията на новия контракт на румънеца месечното възнаграждение е било орязано с 50%. Така, вместо предните 60 000 евро, Кешеру взима по 30 000 на месец. Собственикът на разградчани Кирил Домусчиев признава за сериозните рестрикции в клуба.

"Не сме съкратили нито един служител. Разделихме се само с Джоди Лукоки. Всеки месец плащаме 250-260 хиляди лева данъци. Внасяме милиони в държавния бюджет и мисля, че сме полезни за държавата. Всички клубове са засегнати от тази криза и ако нещата продължат така, ще търсим вариант. Знаете, че спонсорите и рекламодателите се оттеглят. Има футболисти с изтичащи договори. Подновихме ги, но им орязваме с 30, 40, 50 процента парите. А с тези, на които изтичат, с част от тях вече сме се договорили", каза Домусчиев.