Към котките или кучетата сме генетично по-близки?

Те спят в леглата ни, крадат ни храната и като цяло властват в къщата. Заедно котките и кучетата съставляват две трети от домашните любимци по целия свят. Но с кое от тези две домашни животни сме по-близки? Отговорът зависи от това как гледате на въпроса. "От еволюционна гледна точка сме еднакво свързани както с кучетата, така и с котките", заяви в имейл до "Live Science" Марк Спрингър, почетен професор по еволюция, екология и биология на организмите в Университета на Калифорния, Ривърсайд.

Котките, кучетата и хората са бозайници. В родословното им дърво, което показва как различните видове бозайници са свързани помежду си, както котките, така и кучетата принадлежат към разред Carnivora, докато хората са примати. "Тези две групи са се разделили от общ предшественик преди около 90 до 95 милиона години", каза Спрингър. Междувременно котките и кучетата са се разделили едно от друго много по-късно, преди около 55 милиона години. По отношение на общия произход "кучетата и котките са по-близки до бозайници като панголини, коне, крави, китове, прилепи, земеровки и къртици, отколкото до хората", каза Спрингър. А "хората са по-близки до колуго [летящи лемури], дървесни земеровки, зайци, плъхове и мишки, отколкото до котките и кучетата".

Генетични връзки

Друг начин да определим с кои видове сме по-близко свързани е чрез генетичен анализ. Ако се измери колко се е променил ДНК-кодът с течение на времето, хората са приблизително еднакво свързани както с котките, така и с кучетата, сподели в имейл до "Live Science" Уилям Мърфи, специалист по сравнителна геномика в Тексаския университет A&M.

Учените обаче сравняват и начина, по който ДНК-веригите са организирани в хромозомите. Тук се появява разлика. Мърфи обясни, че предците на съвременните кучета са преминали през обширни хромозомни прегрупирания в хода на еволюцията. Такива прегрупирания не са уникални за кучетата; те се срещат при различни животински и растителни видове, въпреки че учените не разбират напълно защо някои родове се прегрупират по-бързо от други. Котките, от друга страна, са запазили организация на генома, която е по-близка до нашата. "По отношение на това как гените са подредени в хромозомите, хората и котките са два пъти по-подобни един на друг, отколкото хората на кучетата", каза той. Тъй като начинът, по който е организирана ДНК, влияе върху това как гените се включват и изключват, котките може да са по-добър модел от кучетата за разбиране на регулацията на човешките гени, каза Мърфи.

Това ги прави полезни и за изследване на генетични заболявания. Например, поликистозната бъбречна болест се среща както при хората, така и при котките, а разработените за котките методи на лечение биха могли да допринесат за разработването на терапии за хора.

Котките могат да предоставят и информация за рака. Неотдавнашно проучване установи, че гените, свързани с рака при котките, са удивително сходни с тези при хората, както по брой, така и по разнообразие. Един забележителен пример е генът, наречен FBXW7, който е мутирал в повече от половината от изследваните тумори на млечната жлеза при котките. При хората мутациите в същия ген са свързани с по-лоши изходи при рак на гърдата. Въпреки това, кучетата също се използват за моделиране и анализ на човешки заболявания, включително болестта на Алцхаймер, идиопатичната епилепсия, очни заболявания и сърдечни заболявания.

Въпреки че котките може да споделят повече сходства с хората в генната регулация, досега повечето изследвания са се фокусирали върху кучетата. Това може да се дължи отчасти на факта, че пълният геном на котките стана достъпен по-късно от този на кучетата, както и на исторически предразсъдъци – котките отдавна се възприемат като по-малко сътрудничещи в изследователски условия.

Така че, с кого сме по-близки? От еволюционна гледна точка, резултатът е равен, но генетично, поне по отношение на структурата на генома, сме по-близки до котките, пише "Live Science".

