Крило на ЦСКА забърка голям скандал в елитен швейцарски тим

16 април 2026, 10:11 часа 208 прочитания 0 коментара

Крило на ЦСКА е забъркал голям скандал в елитен швейцарски тим. Става въпрос за национала на Гваделупе Матиас Фаетон, който в момента играе под наем от „червените“ в отбора на Цюрих. Според информации в местните медии фланговият футболист е бил отстранен от първия състав, след като се е скарал с треньора Дени Хедигер. Вчера пък наставникът бе освободен от поста си заради слабите резултати на Цюрих, който до края на сезона ще води люта битка за оцеляване в швейцарския елит.

Матиас Фаетон е аут от първия отбор на Цюрих 

Вестник „Блик“ информира, че преди няколко седмици Фаетон и Хедигер са се спречкали по време на тренировка. Това не е бил първият път, в който крилото показва буйния си нрав. През октомври той е влязъл в конфликт с един от капитаните на Цюрих – Яник Брехер. Двамата са се скарали на полувремето на мача с Лугано. След скандала с Хедигер обаче е било взето решение Матиас Фаетон да бъде изваден от отбора и да тренира отделно.

Матиас Фаетон ЦСКА

Крилото ще се завърне в ЦСКА през лятото 

През този сезон Матиас Фаетон има на сметката си общо 25 мача за Цюрих във всички турнири. В тях той се е отчел с осем попадения и една асистенция. Договорът между ЦСКА и швейцарците за преотстъпването му приключва след края на настоящата кампания. В него има опция за откупуването на играча, но от Цюрих не възнамеряват да се възползват от нея и през лятото фланговият футболист ще се завърне при „армейците“.

ОЩЕ: Босът на ЦСКА 1948 „връчи“ титлата на Левски и отсече: Нема кво да се обърка!

Бойко Димитров Отговорен редактор
