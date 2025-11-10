Столът на Станислав Генчев се клати здраво, сменя го бивш треньор на ЦСКА?

Столът на Станислав Генчев в Локомотив София се клати здраво, след като през този сезон столичните „железничари“ се представя много под очакванията на ръководството и феновете на тима. В последния си мач „червено-черните“ отстъпиха у дома пред състава на Ботев Враца и в момента заемат 11-то място във временното класиране в Първа лига с 16 точки. Толкова имат Спартак Варна и Арда Кърджали, които са съответно на 10-та и 12-та позиция.

Локомотив София не се представя на високо ниво при Генчев

Станислав Генчев се завърна в Локомотив София през лятото. Той бе няколко месеца бе без работа, след като бе уволнен от Левски. Под негово ръководство обаче „железничарите“ са спечелили едва 3 победи в 15 двубоя. Те също така имат и 7 равенства и 5 поражения. Наскоро собственикът на „червено-черните“ Веселин Стоянов обяви, че застава твърдо зад треньора, но според колегите от „Тема спорт“ постът на Генчев е сериозно застрашен, тъй като кредитът на доверие започва да се изчерпва.

Томаш в момента е свободен

В Локомотив София вече се оглеждат за нов треньор, ако се стигне до смяна на Станислав Генчев. Един от основните фаворити за нов наставник на тима е Александър Томаш. Младият специалист в момента е свободен. Както е известно, за последно той води отбора на ЦСКА, но бе освободен след проваления минал сезон. Доскорошният помощник в националния отбор на България Георги Донков също е вариант за заместник на Генчев.

