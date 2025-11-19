Спорт:

Венци Стефанов: Забранявам ви да говорите против Георги Иванов!

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов направи любопитно изказване след победата на националния отбор на България срещу Грузия в последен мач от квалификациите за Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада през лятото на 2026 година. Босът на „белите“ позна крайния изход от двубоя, а след последния съдийски сигнал забрани на журналистите да говорят против председателя на БФС – Георги Иванов.

Венци Стефанов бе категоричен, че селекционерът Александър Димитров дава шанс на млади играчи и това е рецептата да имаме добър футбол. Президентът на Славия призова хората в националния отбор на България да бъдат оставени да работят на мира. Той също така коментира и представянето на Здравко Димитров, които изигра много силен мач срещу Грузия.

„Искам да бъдете поддръжници на новото време“

„Така ли казах? Познах ли? Значи много разбирам от футбол. Забранявам ви да говорите против Георги Иванов! Сашо Димитров е млад, само като се дава шанс на такива млади футболисти, тогава ще имаме футбол. Българският народ има нужда от малко радост. Дай Боже хората, които ни управляват, да се сетят, че само чрез спорта могат да донесат радост за България“.

Георги Иванов - Гонзо Атанас Караиванов

„Искам да бъдете поддръжници на новото време. Трябва нещо да се направи, тези хора да се оставят да работят. Виждате, че с млади момчета, отписани от футбола - Здравко Димитров, кой го броеше за жив? Но виждате, дава се шанс и ще се берат плодове“, заяви Венцеслав Стефанов.

