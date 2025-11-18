Левски набеляза крило на лидера във Втора лига

Ръководството и спортно-техническият щаб на Левски са набелязали за трансфер крило на лидера във Втора лига – Дунав Русе. Става въпрос за 24-годишния мароканец с испански паспорт Билал Ел Бакали Салах. Това разкриха колегите от „Тема спорт“. Според информациите фланговият футболист е привлякъл вниманието на „сините“ с доброто си представяне с екипа на „драконите“ през този сезон.

Билал Ел Бакали Салах има 4 гола в 13 мача за Дунав

Ел Бакали пристигна в Дунав Русе през лятото на 2025 година от елитния андорски Санта Колома. Крилото бързо се превърна в един от водещите играчи в състава на Георги Чиликов като до момента е изиграл 13 мача за „драконите“ във всички турнири. В тях мароканецът се е отчел с четири попадения. Фланговият футболист има договор с русенци до края на настоящия сезон. Авторитетният портал „Transfermarkt“ оценява крилото на 250 хиляди евро.

Дунав се бори за класиране в Първа лига

На този етап обаче ръководството на Дунав не желае да се разделя с водещите си футболисти. Причината е, че тимът се бори за влизане в Първа лига през следващата кампания. „Драконите“ заемат първото място във второто ниво на българския футбол като имат 41 точки в актива си. Вторият Фратрия е с 34. Третото място е за състава на Янтра Габрово, който е с 29 пункта. В последния кръг на Втора лига русенци се наложиха именно над „ковачите“ с минималното 1:0.

