На всеки 15 секунди сигнал към 112: Близо 6000 повиквания за ден

През последното денонощие на единния европейски номер за спешни повиквания 112 са регистрирани 5 729 регламентирани повиквания, съобщиха от Дирекция „Национална система 112“ към МВР. Справката включва и две трансгранични входящи обаждания. Сигналите, насочени към центровете за Спешна медицинска помощ са 1 977, а тези за транспортни произшествия са 288.

Получените обаждания за бедствия са три, за пожари – 351, за аварии – 50, а за изгубени или бедстващи хора са 52.

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Сигналите за престъпления против личността са 1 695, а такива против собствеността са 145. Получени са 13 обаждания за рисково шофиране и гонки, както и четири за нелегални мигранти или бежанци.

Едно от обажданията е за мисия на Спешната медицинска помощ по въздух.

За едно събитие или инцидент е възможно да са постъпили две или повече обаждания, уточниха от МВР.