Студентът, който излъга легенда на Ливърпул, че е братовчед на Джордж Уеа и игра във Висшата лига

"По следите на забравените" е спортна рубрика на Actualno.com, в която търсим историите и съдбите на спортисти, останали в сянката на времето.

Всеки един фен на футбола някога е мечтал да облече екипа на любимия си клуб. Поне за ден, поне за час, поне за няколко минути! Но това е много трудно постижимо. Особено ако не си професионален футболист. Все пак има хора, които са успявали да сбъднат мечтата си. Някои успяват с много труд, други с хитрост. Или направо с откровена лъжа.

Запознайте се с Али Диа – сенегалския студент, който излъга легенда на Ливърпул, че е братовчед на Джордж Уеа, за да играе във Висшата лига на Англия.

Али Диа никога не е играл на високо ниво

Али Диа е роден на 20 август 1965 година в столицата на Сенегал – Дакар. Още от малък той мечтае да стане футболист. Нападателят обаче е далеч от понятието „професионален футболист“. Той стартира кариерата си в долните дивизии на Франция, където носи екипите на тимове като Буве, Ла Рошел, Дижон, Санкт Куентин и Шатобриан.

След това футболният му път го отвежда във Финландия, където е част от ФинПа и ПК-35, преди да се озове в германския Любек. Въпреки нискоразредния статут на всички споменати отбори, нашият герой така и не успява да покаже своите качества и записва едва по няколко двубоя, преди да бъде „разкрит“ и разкаран.

Мистериозното обаждане от носителя на „Златната топка“

В средата на 90-те Али Диа заминава за Англия, където записва бизнес администрация в университета в Нюкасъл. Той също така става част от отбора от осмото ниво на английския футбол Блит Спартанс, за който записва само един мач. През ноември 1996-та обаче сенегалецът изведнъж се озовава в тима от Висшата лига – Саутхемптън.

По онова време начело на Саутхемптън е легендата на Ливърпул и шотландския футбол – Греъм Сунес. В средата на ноември бившият халф получава неочаквано обаждане. Търси го носителят на „Златната топка“ Джордж Уеа. Нападателят, който тогава блести екипа на италианския гранд Милан, обяснява на Сунес, че Али Диа му е братовчед и двамата са играли заедно в Пари Сен Жермен. Уеа допълва, че сенегалецът има и 13 мача за националния отбор на родината си, в които е реализирал два гола. Накрая именитият голмайстор моли Сунес да даде шанс на неговия роднина.

Дебютът на нападателя за „светците“

Сунес се съгласява и вика Али Диа в Саутхемптън. Първоначално нападателят подписва едномесечен договор със „светците“. Така стигаме до паметната дата 23 ноември 1996 година. Саутхемптън приема Лийдс в двубой от Висшата лига. Още в началните минути на срещата звездата на домакините Мат льо Тисие получава контузия и бива заменен принудително.

В този момент на терена се появява №33 – Али Диа. Африканецът обаче се представя катастрофално, въпреки че все пак отправя един удар във вратата на съперника. Греъм Сунес е бесен и по средата на втората част прави смяна на смяната като вади сенегалеца от игра. Няколко дни по-късно договорът му е прекратен.

Разказът на Мат льо Тисие

„Той се появи по препоръка на Джордж Уеа. Явно му е бил братовчед и Джордж е казал на Греъм: „Той е доста добър футболист, дай му шанс“. Първата му тренировка бе в петък сутринта. Той изкара заниманието и дори взе участие в мач 5 на 5. Честно казано – не бе много добър. По време на пробите идват много момчета, които впоследствие си отиват. Затова мислих, че след тази тренировка няма да го видим повече“.

„На следващия ден обаче играехме срещу Лийдс и видях, че името му е сред резервите, което ми се стори доста странно. След около 20 минути игра получих разтежение в прасеца и трябваше да ме сменят. На мое място влезе Али Диа. Това бе нещо невероятно. Той тичаше по терена все едно Бамби (б.а. - еленче от приказките и герой на Дисни) тича по лед. Представянето му бе толкова срамно, че Греъм Сунес трябваше да го смени след почивката. Толкова бе зле. Това бе голяма измама. Убеден съм, че той е бил доволен, че просто е излязъл на терена“, спомня си Мат льо Тисие.

Диа може да се похвали, че е играл 53 минути във Висшата лига

В крайна сметка никой не разбира кой е заблудил Греъм Сунес да даде шанс на Али Диа. Според някои версии негов състудент се е обадил на мениджъра, за да се представи за Джордж Уеа и да му уреди договор. Други информации сочат, че самият футболист се е престорил на легендарния голмайстор. През 2015-та изданието „Bleacher Report“ разкрива, че Диа е извъртял същия номер на финландския ФинПа и на германския Любек, откъдето отново е изгонен „поради некадърност“.

През 2016-та „Bleacher Report“ успява да издири Али Диа. Оказва се, че той работи в Лондон, а синът му Саймън също е футболист. Диа-младши обаче, подобно на баща си, е далеч от футбола на най-високо ниво и се подвизава в нискоразрядни отбори.

Това е историята на Али Диа - сенегалеца, който имаше мечта да стане професионален футболист. И който успя да я сбъдне. Дори и за 53 минути.

Автор: Бойко Димитров

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