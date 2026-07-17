Тревожно проучване за децата, родени през пандемията от COVID-19

Деца, родени по време на въведените ограничения заради COVID-19, срещат трудности с концентрацията, спазването на инструкции и регулирането на емоциите си на четиригодишна възраст, показва проучване, цитирано от "The Daily Mail".

Според изследователите първата година от живота на децата е била нарушена, тъй като избухването на пандемията сериозно е ограничило социалните взаимодействия в периода между 23 март 2020 г. и 19 юли 2021 г. Мерките, въведени от страните по това време, включваха ограничаване на контактите с приятели и семейство, задължително социално дистанциране, носене на предпазни маски, затваряне на детски ясли и места за почивка, припомня изданието.

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Изследователи от Лондонския университет "Сити Сейнт Джордж" са оценили 205 деца, родени в Англия по време на първия локдаун - между 23 март и 23 юни 2020 г. Данните показват, че те имат по-ниски нива на изпълнителни функции - важни умения, свързани с планиране, решаване на проблеми и адаптиране към нови ситуации, отбелязва "The Daily Mail".

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В публикация в медицинското списание "Archives of Disease in Childhood" изследователите пишат: "Това проучване подчертава необходимостта от продължително проследяване на групата деца, родени по време на локдауните заради COVID-19".

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Децата са били пряко оценени чрез стандартизирани методи за констатиране на езиковите им способности и невербалното им логическо мислене. Родителите също са попълнили въпросници относно емоционалния контрол, работната памет, уменията за планиране и организиране, както и способността за самостоятелно решаване на задачи на своите деца. Били са анализирани също техните фини и груби двигателни умения.

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Предварителните резултати от проучването показват, че изпълнителните функции, оценени според информацията от лицата, които се грижат за децата, са били под обичайните нива, наблюдавани преди пандемията от COVID-19, и по-ниски от това, което би могло да се очаква според невербалното логическо мислене, отбелязват учените.

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Една трета от децата в изследваната група са били оценени като имащи нужда от подкрепа, свързана с изпълнителните функции. Изследователите посочват, че резултатите от проучването предполагат, че ограниченото социално разнообразие през ранните години от живота е повлияло върху ежедневното функциониране на тези умения, отбелязва "The Daily Mail". Според тях на децата може да им е по-трудно да се успокоят и да задържат вниманието си върху дадена задача, да запомнят или следват инструкции, да не се разсейват, да променят поведението си в зависимост от получената обратна връзка.

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По-нееднозначна картина се наблюдава при езиковите умения. Като цяло резултатите за езиковото развитие са били на или над очакваното ниво за съответната възраст. Когато изследователите са използвали резултатите от тестовете за невербално логическо мислене на децата като ориентир, установили, че експресивният език - начинът, по който детето използва думите, за да изразява себе си - е бил под очакваното ниво, се отбелязва в статията.

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Изследователите предполагат, че рецептивният език - способността на детето да разбира езика - може да е бил донякъде запазен благодарение на по-голямото внимание и общуване от страна на родителите и лицата, които са се грижили за децата по време на локдауна. За разлика от това, уменията за изразяване чрез езика може да са били засегнати заради липсата на богати и разнообразни взаимодействия с по-малко познати хора по време на пандемията.

Двигателните умения на децата са били на очакваното за възрастта ниво, когато са сравнени с нормите отпреди пандемията от COVID-19, пише "The Daily Mail".

Проучването е на база наблюдение, затова не могат да се направят категорични заключения относно причинно-следствената връзка. Ограничение на изследването е и фактът, че то не е включвало съпоставима контролна група за сравнение, предава БТА.