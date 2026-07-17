Accept със специална покана за концерта им на 27 юли (ВИДЕО)

Единственият концерт на ACCEPT "HALF A CENTURY OF METAL" в зала със седящи места ще се състои в София на 27 юли в зала 1 на НДК от 20:00 часа. Събитието е специално, ще продължи над 2 часа и се очаква да представи един от най-изчерпателните сет листи, представяни на живо от тевтонската група.

По този повод лидерът на ACCEPT Волф Хофман изпрати видеопокана до родните фенове. В нея той загатва за специални гости, които все още не са потвърдени официално.

Феновете на ACCEPT не могат да им се наситят и ги очакват във всяка точка на света с нетърпение. Каталогът им с класически метъл химни е слушан, споделян и гледан онлайн над милиард пъти до момента. Официалните им видеоклипове като "Balls to the Wall", "Metal Heart", "Princess of the Dawn", "Fast as a Shark", "Restless and Wild", "Midnight Mover", "London Leatherboys", "Breaker, I'm a Rebel" (хит, написан от Александър Йънг, брат на Ангъс и Малкълм Йънг от AC/DC), "Teutonic Terror", "Stalingrad", "Stampede", "The Undertaker" и други имат милиони гледания в YouTube.

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Не пропускайте единствения и ексклузивен самостоятелен концерт на ACCEPT тази година, който ще се състои у нас с над 2 часа сет лист и под мотото: "HALF A CENTURY OF METAL"!

Билети за концерта се продават онлайн и в мрежата на Еventim.bg. Деца до 3-годишна възраст (вкл.) влизат без билет, но без право на място. Деца до 16-годишна възраст ползват 50% намаление.

Организатор на концерта е BGTSC, компания с дългогодишен опит в организирането на концерти и масови мероприятия и член на Сдружение Сцена Музика.

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